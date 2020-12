Tennis: Melbourne-Veranstalter erwarten alle Top-Spieler

Auch für Federer sollte es sich ausgehen, glaubt Tiley

Die Organisatoren der nun um drei Wochen verschobenen Australian Open im Tennis erwarten zum Start ab 8. Februar alle Topstars am Start, auch den noch nicht topfitten Roger Federer. "Wir haben Zusagen von jedem Spieler auf der Welt, nach Australien zu kommen", sagte Turnierdirektor Craig Tiley said. Natürlich könne viel passieren, aber jeder Spieler habe genannt, auch Federer.

Der 20-fache Major-Sieger aus der Schweiz hatte zuletzt selbst Zweifel gestreut, ob er nach zwei Knie-Operationen in diesem Jahr schon fit genug für Australien sein wird. Er hatte Schweizer Medien mitgeteilt, dass er im Erholungsprozess hinter dem Zeitplan liege. Tiley meinte aber, er habe Kontakt mit Federer gehabt. "Er hat gesagt, dass der Beginn am 8. Februar für ihn besser passe. Aber viel wird davon abhängen, wie sein Genesungsprozess in den nächsten zwei bis drei Wochen verläuft", sagte Tiley.

Dass das erste Grand-Slam-Turnier trotz der Coronavirus-Pandemie überhaupt stattfinden kann, ist dem Umstand zu danken, dass die Spieler trotz Quarantäne in einem Hotel bis zu fünf Stunden pro Tag trainieren dürfen. Das Turnier soll vor bis zu 50 Prozent der normal üblichen Zuschauer stattfinden - 2020 waren insgesamt 840.000 Fans im Turnierverlauf auf die Anlage geströmt.