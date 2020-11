Damit eine verfrühte Anreise nach London möglich

Auf ein Antreten im Finale haben Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin später am Freitag verzichtet, das Duo gab w.o. Damit ist ihnen eine etwas frühere Anreise nach London möglich. Dort wurde die Durchführung der Doppel-Auslosung für Samstag angesetzt, der Doppel-Bewerb beginnt wie jener im Einzel am Sonntag. Melzer/Roger-Vasselin sind als Nummer acht gesetzt, je nach Gruppen-Zulosung ist auch ein Beginn am Montag möglich.