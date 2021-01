Tennis: Murray gab positiven Coronavirus-Test ab

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Positiver Test von Keys ---------------------------------------------------------------------

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete der schottische TV-Sender STV am Donnerstag und fügte hinzu, dass der zweifache Tennis-Olympiasieger keine gesundheitlichen Probleme habe. Murray begab sich demnach in Selbstisolation und hofft weiterhin, an den Australian Open im Februar teilnehmen zu können.

Murray hat in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turniere (zuletzt Wimbledon 2016) gewonnen. Nach einer Hüftverletzung ist der 33-Jährige in den Rankings aber abgerutscht und nicht mehr in den Top-100 vertreten.

Auch die Amerikanerin Madison Keys informierte am Donnerstag über einen positiven Test. Sie habe sich in häusliche Isolation begeben und werde alle erforderlichen gesundheitlichen Maßnahmen ergreifen, schrieb die US-Open-Finalistin von 2017 bei Twitter.