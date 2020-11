Tennis: Nadal blickt trotz Paris-Aus positiv nach London

Historische 13 French-Open-Titel im Westen der Stadt, keiner im Osten. Rafael Nadal läuft seinem ersten Masters-1000-Titel beim Hallenturnier in Paris-Bercy weiter nach. Doch trotz der 4:6,5:7-Halbfinal-Niederlage am Samstag gegen Alexander Zverev blieb der nun wie Roger Federer 20-fache Major-Sieger positiv. Es sei ein gutes Turnier für ihn gewesen, versicherte der 34-jährige Spanier.

"Ich war wettbewerbsfähig. Ich habe bis zum Ende gegen einen Spieler mitgehalten, der auf diesem Belag großartig spielt und auf dem er viel gewinnt", erklärte der Weltranglisten-Zweite aus Mallorca. "Daher war es ein positives Turnier für mich."

Ein anderes Turnier, das er noch nie gewonnen hat, steht nun ab 15. November auf dem Plan: Das "Masters" bzw. die ATP Finals in der Londoner O2-Arena der besten acht Spieler des Kalenderjahres.

"Natürlich wollte ich das Turnier gewinnen", sagte Nadal noch in Bezug auf Paris. "Aber ich hatte die ganze Woche die richtige Einstellung, habe jedes Match gekämpft. Dadurch habe ich vier Matches spielen können und ich glaube, das wird mir in London helfen", glaubt Nadal. Er müsse an ein paar Kleinigkeiten feilen, aber bei den wichtigen Dingen gehe es ihm gut.