Tennis: Österreich im ATP Cup gegen Italien und Frankreich

Thiem gegen Monfils und Fognini

Dominic Thiem, Dennis Novak und Co. treffen beim mit 4,5 Mio. US-Dollar dotierten ATP Cup in Melbourne in Gruppe C auf Italien und Frankreich. Thiem trifft in den Spielen auf die Nummer-1-Spieler ihrer Länder, Fabio Fognini bzw. Gael Monfils. Nur die Gruppensieger des vom 1. bis 5. Februar in Melbourne angesetzten Mannschaftsbewerbs steigen in das Halbfinale auf. Titelverteidiger Serbien mit Novak Djokovic trifft auf Deutschland und Kanada.

Das Event ist auch die Generalprobe für die Australian Open ab 8. Februar, alle Top-Ten-Spieler außer der Schweizer Roger Federer nehmen teil.