Tennis: S. Williams gab bei Australian-Open-Testturnier verletzt w.o.

US-Star mit Blessur an der rechten Schulter - Alle Corona-Tests nach eintägiger Isolation negativ

Kurz vor dem Auftakt der Australian Open hat Tennis-Star Serena Williams für ihr Halbfinale beim Vorbereitungsturnier in Melbourne abgesagt. Die 39-jährige US-Amerikanerin habe aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter zurückgezogen, teilte die Spielerinnenorganisation WTA am Freitag mit. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin hatte zuvor noch ihr Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Danielle Collins 6:2,4:6,10:6 gewonnen. Ashleigh Barty (AUS) zog so kampflos ins Finale ein.

Der Auftritt beim Yarra Valley Classic war für Serena Williams das erste Turnier seit ihrer Aufgabe wegen Achillessehnenproblemen bei den French Open Ende September 2020 und sollte der Vorbereitung auf den Grand-Slam-Event dienen. Williams ist für die erste Rund gegen die Deutschen Laura Siegemund gelost. Williams möchte in Melbourne ein weiteres Mal auf ihren 24. Major-Einzeltitel und damit die Einstellung des Rekords der Australierin Margaret Court losgehen.

Vor dem dichten Freitag-Programm im Melbourne Park waren alle Corona-Tests an Tennis-Profis negativ ausgefallen. Ein positiver Test eines Hotel-Mitarbeiters hatte bei vielen Spielern eine eintägige Isolation und eben die Tests zur Folge, alle für Donnerstag angesetzt gewesenen Partien waren abgesagt worden. Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler sowie Betreuer hatten sich daraufhin testen lassen müssen.