Tennis: Serena Williams denkt gelassen an Grand-Slam-Rekord

Schulterverletzung gut behandelt - Rückenverletzung Nadals nicht ausgeklungen: "Muskel angespannter als normalerweise"

Vor mittlerweile vier Jahren hat Serena Williams ihren bisher letzten Grand-Slam-Titel gewonnen. In Melbourne und bereits schwanger. Seit der Rückkehr aus der Baby-Pause hat Williams auf der Jagd nach dem Allzeit-Rekord von Margaret Court (24 Major-Titel) bei vier Grand-Slam-Finali jeweils nur ein Sieg zum 24. Grand-Slam-Erfolg gefehlt. Die mittlerweile 39-jährige US-Amerikanerin gibt sich nach außen gelassener, doch viele Chancen werden ihr nicht mehr bleiben.

Ihre angeschlagene rechte Schulter, wegen der sie vorsichtshalber vor dem Halbfinale beim "warm-up"-Turnier in Melbourne gegen Ashleigh Barty (AUS) aufgegeben hat, sei besser. "Super zuversichtlich" ist die lebende Tennis-Legende über ihre Verfassung. "Ich habe schon sehr viele Behandlungen an der Schulter bekommen. Ich bin bereit für hoffentlich die nächsten zwei Wochen."

Auf ihren Schultern lastet auch der Druck, endlich den Rekord der ohnehin wegen diverser fragwürdiger Aussagen unbeliebten Margaret Court zu egalisieren. "Es ist natürlich in meinen Gedanken. Es ist eine andere Last jetzt, weil ich mich daran gewöhnt habe." Williams trifft zum Auftakt auf die Deutsche Laura Siegemund.

Verletzungssorgen hat auch Rafael Nadal. Es mindert seine Chancen auf einen zweiten Titel beim "Happy Slam" in Australien nach 2009. Der Spanier kämpft schon seit zwei Wochen mit Rückenschmerzen. Er hofft, dass er rechtzeitig zu seinem ersten Einsatz am Dienstag bereit sein wird. Auf Einsätze beim ATP Cup hatte er verzichtet.

"Zu Beginn war der Muskel müde, aber mittlerweile fühlt er sich angespannter an als normalerweise", sagte Nadal am Sonntag zu seinen Rückenbeschwerden. "So ist es schwierig, mit richtiger Bewegungsfreiheit zu spielen." An einen Rückzug aus dem Turnier denkt Nadal nicht. "Ich hoffe, dass sich die Situation weiter verbessert. Wir tun alles. Mein Physio ist da, die Ärzte - jeder hilft mir auf allen erdenklichen Wegen."

Die Verletzung habe er sich während der Quarantäne in Adelaide zugezogen. Ob die 14 Tage Isolation zu seinem Problem beigetragen haben, darüber will er gar nicht nachdenken. "Ich bin kein großer Fan, Ausreden oder Gründe zu finden, warum etwas passiert ist." Nadal startet am Dienstag gegen den Serben Laslo Djere ins Turnier.