Tennis: Sieger der ATP Finals seit 1990 - Thiem zum fünften Mal dabei

Jürgen Melzer zum dritten Mal im Doppel dabei? Entscheidung in Sofia - GRAFIK

Die Österreicher-Teilnahmen im Einzel und Doppel sowie die Endspiele des Tennis-Saison-Abschlussturniers der Herren, den mit 5,7 Mio. Dollar dotierten "Nitto ATP Finals" in London , seit 1990 mit Rekordsiegern:

Österreicher beim Masters (RR=Round Robin) - EINZEL: Dominic Thiem (6 Siege:8 Niederlagen): 2016 RR 1 Sieg:2 Niederlagen; 2017 RR 1:2-Niederlagen; 2018 RR 1:2-Niederlagen; 2019 FINALE - 3:2-Siege (RR 2:1 sowie Halbfinale, Finale); 2020 5. Antreten Muster (2:8): 1990 RR 1 Sieg:2 Niederlagen, (1993 Ersatzspieler/nicht im Einsatz), 1995 RR 0:3, 1996 RR 1:2, 1997 RR (als Ersatzspieler) 0:1 - 4 x angetreten Finali seit 1990 (Das Turnier wird seit 1970 ausgetragen und feiert sein 50-Jahr-Jubiläum):: 1990 Frankfurt: Andre Agassi (USA) - Stefan Edberg (SWE) 5:7,7:6,7:5,6:2 1991 Frankfurt: Pete Sampras (USA) - Jim Courier (USA) 3:6,7:6,6:3,6:4 1992 Frankfurt: Boris Becker (GER) - Courier 6:4,6:3,7:5 1993 Frankfurt: Michael Stich (GER) - Sampras 7:6,2:6,7:6,6:2 1994 Frankfurt: Sampras - Becker 4:6,6:3,7:5,6:4 1995 Frankfurt: Becker - Michael Chang (USA) 7:6,6:0,7:6 1996 Hannover: Sampras - Becker 3:6,7:6,7:6,6:7,6:4 1997 Hannover: Sampras - Jewgenij Kafelnikow (RUS) 6:3,6:2,6:2 1998 Hannover: Alex Corretja (ESP) - Carlos Moya (ESP) 3:6,3:6,7:5,6:3,7:5 1999 Hannover: Sampras - Agassi 6:1,7:5,6:4 2000 Lissabon: Gustavo Kuerten (BRA) - Agassi 6:4,6:4,6:4 2001 Sydney: Lleyton Hewitt (AUS) - Sebastien Grosjean (FRA) 6:3,6:3,6:4 2002 Shanghai: Hewitt - Juan Carlos Ferrero (ESP) 7:5,7:5,2:6,2:6,6:4 2003 Houston: Roger Federer (SUI) - Agassi 6:3,6:0,6:4 2004 Houston: Federer - Hewitt 6:3,6:2 2005 Shanghai: David Nalbandian (ARG) - Federer 6:7,6:7,6:2,6:1,7:6 2006 Shanghai: Federer - James Blake (USA) 6:0,6:3,6:4 2007 Shanghai: Federer - David Ferrer (ESP) 6:2,6:3,6:2 2008 Shanghai: Novak Djokovic (SRB) - Nikolaj Dawydenko (BLR) 6:1,7:5 2009 London: Dawydenko (RUS) - Juan Martin del Potro (ARG) 6:3,6:4 2010 London: Federer - Rafael Nadal (ESP) 6:3,3:6,6:1 2011 London: Federer - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6:3,6:7,6:3 2012 London: Djokovic - Federer 7:6,7:5 2013 London: Djokovic - Nadal 6:3,6:4 2014 London: Djokovic - Federer w.o. 2015 London: Djokovic - Federer 6:3,6:4 2016 London: Andy Murray (GBR) - Djokovic 6:3,6:4 2017 London: Grigor Dimitrow (BUL) - David Goffin (BEL) 7:5,4:6,6:3 2018 London: Alexander Zverev (GER) - Novak Djokovic (SRB) 6:4,6:3 2019 London: Stefanos Tsitsipas (GRE) - Dominic THIEM (AUT) 6:7(6),6:2,7:6(4) Die meisten Titel: Federer 6, Ivan Lendl (USA/CSFR), Sampras und Djokovic je 5, Ilie Nastase (ROU) 4, Becker und John McEnroe (USA) je 3, Hewitt und Björn Borg (SWE) je 2 DOPPEL: Julian Knowle (3:2): 2007 FINALE, RR 2:1 sowie Halbfinalsieg - 1 x angetreten Oliver Marach (5:5): 2009 RR 2:1 - 2010 RR 1:2 - 2017 RR 1:0 (als Ersatz) - 2018 RR 1:2 Jürgen Melzer (2:4): 2010 RR 1:2 - 2011 RR 1:2 - 2020: offen: 3. Antreten mit Edouard Roger-Vasselin (FRA)? (Entscheidung fällt diese Woche in Sofia) Alexander Peya (3:7): 2013 SEMIFINALE, RR 2:1 - 2014 RR 1:2 - 2018 RR 0:2 (dann Aufgabe) Anmerkung: Event wird seit 1970 unter verschiedenen Namen wie Masters, ATP-WM, Masters Cup und seit 2009 als ATP Finals ausgetragen. Schauplatz war u.a. von 1977 bis 1989 New York. Seit 2009 und zum letzten Mal dieses Jahr wird in der 17.500 Zuschauer fassenden, wegen Corona diesmal aber leeren O2-Arena in London gespielt. Ab 2021 folgt bis 2025 Turin.

