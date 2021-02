Tennis: Steckbrief von Novak Djokovic

18-facher Grand-Slam-Sieger

Steckbrief des neunfachen Australian-Open-Gewinners Novak Djokovic, der nach dem Triumph in Melbourne bereits bei 18 Major-Titel hält:

Novak DJOKOVIC (Serbien/33 Jahre) Geboren: 22. Mai 1987 in Belgrad Wohnort: Monte Carlo Familienstand: verheiratet mit Jelena Ristic, Sohn Stefan (geb. 20.10.2014), Tochter Tara (2.9.2017) Größe/Gewicht: 1,88 m/77 kg Website: http://www.novakdjokovic.com Profi seit: 2003 Rechtshänder, beidhändige Rückhand Trainer: Marian Vajda (SVK), Goran Ivanisevic (CRO) Aktuelle Weltranglisten-Position: 1. Karriere-Preisgeld: 148 Millionen US-Dollar Größte Erfolge: 18 Grand-Slam-Titel (Australian Open 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021; French Open 2016; Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019; US Open 2011, 2015, 2018) 10 weitere Grand Slam Finali (US Open 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 Wimbledon 2013, French Open 2012, 2014, 2015, 2020) Sieger ATP-World-Tour-Finale 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 ATP-Turniersiege: 82 Davis-Cup-Titel 2010 und ATP-Cup-Titel 2020 mit Serbien Erster serbischer Grand-Slam-Turniersieger Bronze Olympia 2008 in Peking