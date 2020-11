Tennis: Thiem bei ATP Finals 2 - Start am Sonntag gegen Tsitsipas

Weitere Gruppenspiele Thiems am Dienstag und Donnerstag

Dominic Thiem startet am Sonntag (nicht vor 15.00 Uhr MEZ/live Sky) gegen Stefanos Tsitsipas in die ATP Finals. Die Neuauflage des Vorjahresfinales ist die erste Einzelbegegnung des diesjährigen Saisonfinales der besten acht Tennisspieler des Jahres. Das zweite Spiel der Gruppe "London 2020" bestreiten am Abend Rafael Nadal und Andrej Rublew. Die weiteren Gruppenpartien von Thiem steigen am Dienstag und Donnerstag. Halbfinale und Finale folgen nächsten Samstag bzw. Sonntag.

