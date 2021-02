Tennis: Thiem kämpft um neuntes Major-Viertelfinale

Match gegen Kyrgios war sein 100. Grand-Slam-Match

Dominic Thiem steht am Sonntag zum 15. Mal in einem Grand-Slam-Achtelfinale, womit er auch Thomas Muster (14 Major-Achtelfinali) überholt hat. Gegen Grigor Dimitrow aus Bulgarien spielt er um sein insgesamt neuntes Viertelfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turnieren. Das Drittrundenmatch gegen NIck Kyrgios (AUS) war übrigens sein 100. Major-Match, er hält nun bei 74:26-Siegen.

Bisherige Viertelfinal-Teilnehmer aus Österreich im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren (inklusive bessere Ergebnisse): HERREN - Viertelfinale (insgesamt 20): Peter Feigl (1): Australian Open 1978 Thomas Muster (9): Australian Open (1989, 1994, 1997) French Open (1990, 1995, 1998) US Open (1993, 1994, 1996) Stefan Koubek (1): Australian Open 2002 Jürgen Melzer (1): French Open 2010 Dominic Thiem (8): Australian Open 2020 French Open 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 US Open 2018, 2020 Semifinale (11): Thomas Muster (4): Australian Open (1989, 1997) French Open (1990, 1995) Jürgen Melzer (1): French Open 2010) Dominic Thiem (6): French Open (2016, 2017, 2018, 2019) Australian Open 2020 US Open 2020 Finale (5): Thomas Muster (1): French Open 1995 Dominic Thiem (4): French Open 2018, 2019 Australian Open 2020 US Open 2020 Sieg (2): Thomas Muster (1): French Open 1995 Dominic Thiem (1): US Open 2020 Thiems bisherige Major-Bilanz (Gesamt: *74 Siege, 26 Niederlagen): Australian Open (19:7)*, French Open (28:7), Wimbledon (5:6), US Open (22:6) *vor Melbourne-Achtelfinale 2021