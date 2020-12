Tennis: Thiem, Massu, Rodionov gingen bei ATP Awards leer aus

Dominic Thiem, dessen Trainer Nicolas Massu und auch Jurij Rodionov sind bei den Jahresauszeichnungen der Herren-Tennis-Profi-Vereinigung (ATP) leer ausgegangen. Der "Stefan Edberg Sportmanship Award" für besonders sportliches Verhalten ging zum dritten Mal in Folge an den Spanier Rafael Nadal. Thiem kam da nicht zum Zug wie sein Trainer Massu im Kampf um den Award für den besten Trainer des Jahres, der an den spanischen Andrej-Rublew-Coach Fernando Vicente ging.

Als Newcomer des Jahres wurde der 17-jährige Spanier Carlos Alcaraz ausgezeichnet. Nominiert war da auch der in der Weltrangliste unter die Top 150 vorgestoßene Niederösterreicher Rodionov.