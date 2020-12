Tennis: Turnierdirektorin Reichel ist Hamburgerin des Jahres im Sport

Die Oberösterreicherin Sandra Reichel ist vom Fernsehsender Hamburg 1 in der Kategorie Sport als "Hamburgerin des Jahres" ausgezeichnet worden. Reichel, neben Direktorin des Damen-Tennisturniers in Linz auch jene des Herrenturniers in Hamburg, erhielt am Montagabend die Auszeichnung, mit der seit 22 Jahren Persönlichkeiten geehrt werden, die sich in herausragender Weise um die Hansestadt verdient gemacht haben.

"Der Sport in Hamburg hat kein leichtes Jahrzehnt hinter sich. Der HSV steigt ab, es gibt kein erstklassiges Handball- oder Eishockeyteam mehr und die Bemühungen um Olympia in Hamburg scheitern. Auch um das traditionsreichste deutsche Tennisturnier am Rothenbaum stand es jahrelang schlecht. Doch Sandra Reichel glaubte daran, dem Turnier zu alter Form verhelfen zu können. Reichels Einsatz sei Dank, konnten die Hamburg European Open als eines unter wenigen Turnieren in diesem Jahr stattfinden", lautete die Begründung für die Wahl von Reichel.