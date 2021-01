Tennis: Wawrinka war um Weihnachten an Covid-19 erkrankt

Suarez Navarro hofft auf sportlichen Abschied nach Krebserkrankung

Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka war um Weihnachten herum an Covid-19 erkrankt, wie er der australischen Zeitung "Herald Sun" verriet. Er habe dadurch in der Vorbereitung auf physischer Ebene etwas Zeit verloren. Nun fühle er sich aber wieder besser und sei bereit für die kommenden Turniere in Melbourne, versicherte der dreifache Grand-Slam-Champion, darunter auch bei den Australian Open 2014.

Eine noch schwerere Erkrankung hatte auch die ehemalige Weltranglisten-Sechste Carla Suarez Navarro erlitten. Bei der 32-jährigen Spanierin war Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden, nun hat sie ihre letzte Chemotherapie hinter sich. Ihr Traum ist es, sich bei den Olympischen Spielen in Tokio sportlich verabschieden zu können. "Ich möchte nicht, dass sich die Leute an mich erinnern, als ich im Spital war. Es wäre ein Traum, bei den Spielen 'bye" zu meiner Tennis-Familie und meinen Fans zu sagen", hofft die auf Platz 85 zurückgefallene Surez Navarro.