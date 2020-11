Tennis: Weltranglisten - ATP-Finals-Sieger Medwedew näher an Top 3

Thiem fehlen 725 Zähler auf Nadal - Melzer beendet letztes Profi-Jahr als 21.

ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew hat sich in der Tennis-Weltrangliste als Vierter näher an die Top 3 und damit auch an Dominic Thiem herangepirscht. Dem Russen fehlen noch 655 Zähler auf den London-Finalisten. Thiem selbst startet die kommende Saison mit 725 Punkten Rückstand auf den Zweiten Rafael Nadal. Thiem hat die Chance, der erste Top-2-Spieler seit 25.7.2005 zu werden, der nicht Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic oder Andy Murray heißt. Djokovic ist klare Nummer 1.

Jürgen Melzer, der in London im Doppel-Endspiel stand, beendet das Jahr im Race mit Edouard Roger-Vasselin als Fünfter, im individuellen Doppel-Ranking ohne Partner schließt er sein letztes volles Profijahr als 21. ab. Oliver Marach (29.) und Philipp Oswald (42.) schafften es ebenso in die Top 50.

Tennis-Weltrangliste vom Montag, 23. November 2020:

Herren: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 12.030 Pkt. 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.850 3. ( 3) Dominic Thiem (AUT) 9.125 4. ( 4) Daniil Medwedew (RUS) 8.470 5. ( 5) Roger Federer (SUI) 6.630 6. ( 6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 7. ( 7) Alexander Zverev (GER) 5.525 8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 4.119 9. ( 9) Diego Schwartzman (ARG) 3.455 10. (10) Matteo Berrettini (ITA) 3.075 Weiter: 96. (96) Dennis Novak (AUT) 737 142. (141) Jurij Rodionov (AUT) 455 158. (158) Sebastian Ofner (AUT) 402 303. (299) Lucas Miedler (AUT) 150