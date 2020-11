Tennis: Weltranglisten - Damen/Sabalenka Zehnte

In der Damen-Weltrangliste hat es eine Veränderung in den Top Ten gegeben. Die Weißrussin Aryna Sabalenka, am Sonntag Gewinnerin des letzten WTA-Tennisturniers der Saison in Linz, stieß von Platz elf auf zehn vor und verdrängte die US-Amerikanerin Serena Williams.

Tennis-Weltranglisten vom Montag, 16. November 2020:

Damen: 1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.717 2. ( 2) Simona Halep (ROU) 7.255 3. ( 3) Naomi Osaka (JPN) 5.780 4. ( 4) Sofia Kenin (USA) 5.760 5. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.260 6. ( 6) Karolina Pliskova (CZE) 5.205 7. ( 7) Bianca Andreescu (CAN) 4.555 8. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.516 9. ( 9) Kiki Bertens (NED) 4.505 10. (11) Aryna Sabalenka (BLR) 4.220 11. (10) Serena Williams (USA) 4.080 Weiter: 148. (148) Barbara Haas (AUT) 500 226. (225) Julia Grabher (AUT) 286