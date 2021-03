Tennis: Weltranglisten-Dritte Halep sagte für Dubai ab

Titelverteidigerin hat Rückenprobleme

Die Tennis-Weltranglisten-Dritte Simona Halep hat ihr Antreten beim WTA-Turnier in Dubai in der kommenden Woche wie schon diese Woche in Doha abgesagt. Grund sind Probleme im unteren Rückenbereich, verlautete die Rumänin, die damit ihren Titel bei dem WTA-1000-Turnier nicht verteidigen kann. Auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty (AUS) hatte für Dubai verletzt schon abgesagt.