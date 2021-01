Tennis: Weltranglisten - Sabalenka rückte auf Rang sieben vor

Die ersten Tennisturniere im neuen Jahr haben in den Top Ten der Damen eine Verschiebung gebracht, Aryna Sabalenka rückte um drei Ränge auf Platz sieben vor. Die Weißrussin nimmt damit ihr Karrierehoch ein, nachdem sie auf die Turniersiege in Ostrava und Linz vor dem Jahreswechsel in der vergangenen Woche jenen in Abu Dhabi folgen ließ. Sonst ist vor den Australian Open alles weitgehend unverändert, Dominic Thiem wird als Nummer drei ins erste Grand-Slam-Turnier 2021 gehen.

Tennis-Weltrangliste vom Montag, 18. Jänner 2021:

Herren: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 12.030 Pkt. 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.850 3. ( 3) Dominic Thiem (AUT) 9.125 4. ( 4) Daniil Medwedew (RUS) 8.470 5. ( 5) Roger Federer (SUI) 6.630 6. ( 6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.940 7. ( 7) Alexander Zverev (GER) 5.615 8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 4.164 9. ( 9) Diego Schwartzman (ARG) 3.455 10. (10) Matteo Berrettini (ITA) 3.120 Weiter: 99. (98) Dennis Novak (AUT) 737 144. (143) Jurij Rodionov (AUT) 458 159. (159) Sebastian Ofner (AUT) 409 307. (306) Lucas Miedler (AUT) 156 Damen: 1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.717 2. ( 2) Simona Halep (ROU) 7.255 3. ( 3) Naomi Osaka (JPN) 5.780 4. ( 4) Sofia Kenin (USA) 5.760 5. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.260 6. ( 6) Karolina Pliskova (CZE) 5.205 7. (10) Aryna Sabalenka (BLR) 4.580 8. ( 7) Bianca Andreescu (CAN) 4.555 9. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.516 10. ( 9) Kiki Bertens (NED) 4.505 Weiter: 149. (149) Barbara Haas (AUT) 500 227. (227) Julia Grabher (AUT) 286