Die Tennis-Organisation der Frauen (WTA) plant nach den Corona-Einschränkungen 2020 für 2021 mit 53 bis 55 Turnieren. Der Auftakt soll in der Woche ab 4. Jänner erfolgen, danach geht es im Vorfeld der Australian Open in Australien in Quarantäne. WTA-Chef Steve Simons erklärte am Freitag, dass er künftig auch gerne ein weibliches Pendant zum heuer erstmals stattgefundenen ATP Cup der Herren sehen würde. Die WTA hatte diese Woche die Turnierkategorien jenen der ATP angepasst.