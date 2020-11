Tennis: Zahlen und Fakten zum Upper Austria Ladies Linz

Facts zum am Montag beginnenden WTA-Tennisturnier Upper Austria Ladies in Linz (Dotation 2020: 225.500 Dollar) in der TipsArena auf der Gugl - es ist die 30. Auflage dieses Traditionsturniers:

Einzel-Finali (seit 1991 als WTA-Tour-Turnier in Linz): 1991: Manuela Malejewa-F. (SUI) - Petra Langrova (TCH) 6:4,7:6(1) 1992: Natalja Medwedewa (GUS) - Pascal Paradis (FRA) 6:4,6:2 1993: Manuela Malejewa-F. (SUI) - Conchita Martinez (ESP) 6:2,1:0 Aufgabe 1994: Sabine Appelmans (BEL) - Meike Babel (GER) 6:1,4:6,7:6(3) 1995: Jana Novotna (CZE) - Barbara Rittner (GER) 6:7(6),6:3,6:4 1996: Sabine Appelmans (BEL) - Julie Halard-Decugis (FRA) 6:2,6:4 1997: Chanda Rubin (USA) - Karina Habsudova (SVK) 6:4,6:2 1998: Jana Novotna (CZE) - Dominique van Roost (BEL) 6:1,7:6(2) 1999: Mary Pierce (FRA) - Sandrine Testud (FRA) 7:6(2),6:1 2000: Lindsay Davenport (USA) - Venus Williams (USA) 6:4,3:6,6:2 2001: Lindsay Davenport (USA) - Jelena Dokic (YUG) 6:4,6:1 2002: Justine Henin (BEL) - Alexandra Stevenson (USA) 6:3,6:0 2003: Ai Sugiyama (JPN) - Nadja Petrowa (RUS) 7:5,6:4 2004: Amelie Mauresmo (FRA) - Jelena Bowina (RUS) 6:2,6:0 2005: Nadja Petrowa (RUS) - Patty Schnyder (SUI) 4:6,6:3,6:1 2006: Maria Scharapowa (RUS) - Nadja Petrowa (RUS) 7:5,6:2 2007: Daniela Hantuchova (SVK) - Patty Schnyder (SUI) 6:4,6:2 2008: Ana Ivanovic (SRB) - Wera Swonarewa (RUS) 6:2,6:1 2009: Yanina Wickmayer (BEL) - Petra Kvitova (CZE) 6:3,6:4 2010: Ana Ivanovic (SRB) - Patty Schnyder (SUI) 6:1,6:2 2011: Petra Kvitova (CZE) - Dominika Cibulkova (SVK) 6:4,6:1 2012: Viktoria Asarenka (BLR) - Julia Görges (GER) 6:3,6:4 2013: Angelique Kerber (GER) - Ana Ivanovic (SRB) 6:4,7:6(6) 2014: Karolina Pliskova (CZE) - Camila Giorgi (ITA) 6:7(4),6:3,7:5 2015: Anastasia Pawljutschenkowa (RUS) - Anna-Lena Friedsam (GER) 6:4,6:3 2016: Dominika Cibulkova (SVK) - Viktorija Golubic (SUI) 6:3,7:5 2017: Barbora Strycova (CZE) - Magalena Rybarikova (SVK) 6:4,6:1 2018: Camila Giorgi (ITA) - Jekaterina Alexandrowa (RUS) 6:3,6:1 2019: Cori Gauff (USA) - Jelena Ostapenko (LAT) 6:3,1:6,6:2 Sieg F HF VF AF 1.R. Weltranglisten-Punkte: 280 180 110 60 30 1 Preisgeld (in USD): 25.000 14.000 8.700 5.000 3.150 2.300 Dotation: 225.500 Dollar Auslosung: Sonntag (13.30 Uhr) in der tipsArena Turnierball: Dunlop, Belag: Decoturf Beginnzeiten: Samstag, Sonntag (jeweils 10.00): Qualifikation 1./2. Runde Montag: 12.30 Uhr (Montag bis Donnerstag ab 18.30 Uhr Abendspiele), Dienstag: 12.00, Mittwoch: 12:00, Donnerstag: 14:30, Freitag: 14:30 Viertelfinali, Samstag: 14:30 Semifinali, Sonntag: 12.30 Doppel-, 15.00 Einzel-Finale Live-TV-Sendezeiten (ORF Sport +): Mittwoch und Donnerstag: ab 16.00 Uhr, Freitag und Samstag: ab 14.30, Sonntag: ab 15.00 (Finale) Eurosport überträgt von Mittwoch bis Sonntag.