Der Tennis-Weltranglisten-Siebente Alexander Zverev hat sich von seinem Coach David Ferrer getrennt. Das gab der 23-jährige Hamburger am Donnerstag via sozialer Medien bekannt. Der ehemalige spanische Top-Ten-Spieler war seit Juli Trainer des Deutschen, hatte aber bei dessen Finalniederlage bei den US Open in New York gegen Dominic Thiem gefehlt.