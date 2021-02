Terror in Wien - Opfervertreter mahnt Entschädigungsfonds ein

Um Ansprüche von Verletzten "angemessen" abzugelten

Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien, der am 2. November vier Passanten das Leben gekostet hat, hat am Mittwoch der Wiener Rechtsanwalt Karl Newole von der Regierung die Einrichtung eines Entschädigungsfonds verlangt. Bisher hätten Hinterbliebene bzw. Verletzte von staatlicher Seite "Zahlungen erhalten, die den Namen Entschädigung nicht verdienen", führte Newole, der derzeit 16 Terror-Opfer vertritt, in einer Aussendung ins Treffen.

Der Endbericht der Zerbes-Kommission lege "gravierendes Behördenversagen im Vorfeld des Anschlags" offen und verdiene Respekt, "hilft aber den Opfern nicht", so Newole. Von den Verletzten hätten bisher die meisten 2.000, ein Betroffener 4.000 Euro, andere noch nichts erhalten. Newole hält einen mit 1,5 Millionen Euro dotieren Entschädigungsfonds für "angemessen", um die Ansprüche der Verletzten abzugelten. Wenn sich die Regierung weiterhin nicht bewege, "müssen wir Amtshaftungsklagen einbringen", stellte Newole fest.