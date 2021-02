Terror in Wien - Zerbes: "Wir waren keine Feigenblatt-Kommission"

Untersuchungskommission zum Anschlag vom 2. September fand "Fehlverhalten", aber "keine Person, auf die sich Verantwortung zugespitzt hätte"

"Das Erstaunlichste, was wir festgestellt haben, ist, dass es keinen effizienten, professionellen Datenaustausch zwischen den einzelnen Behörden gibt, die für den Staatsschutz verantwortlich sind", meinte Ingeborg Zerbes, die Vorsitzende der Untersuchungskommission zum Anschlag vom 2. November. Zerbes betonte, die Kommission sei bei ihrer Arbeit nicht von der Politik gebremst worden: "Wir haben nicht 'von oben' einen Maulkorb bekommen. Wir waren keine Feigenblatt-Kommission."

Am Ende habe sich gezeigt, dass es in Bezug auf den 20-jährigen Attentäter aufseiten des Staatsschutzes vor allem im operativen Bereich "Fehlverhalten" gegeben habe. Es gebe allerdings "keine Person, auf die sich eine Verantwortung zugespitzt hätte". Es sei kein individuell-schuldhaftes, in strafrechtlicher Hinsicht zu ahndendes Verhalten nachweisbar. Es lasse sich aber nach wie vor nicht sagen, dass eine bestimmte Maßnahme, die unterlassen wurde, den Anschlag hätte verhindern können.

Dass der Informationstausch zwischen dem BVT und dem Wiener LVT über den späteren Attentäter nicht funktioniert hat und zehn Monate bis zur Fertigstellung einer "Ersteinschätzung" hinsichtlich des verurteilten, vorzeitig bedingten entlassenen 20-Jährigen verstrichen, war für Zerbes bemerkenswert: "Der Staatsschutz ist in diesem Bereich nicht professionalisiert." Die Hürden, die einem behördenübergreifenden Datenaustausch im Weg stehen, sind für Zerbes nicht mehr zeitgemäß: "Es hätte längst ein Datenverarbeitungs- und Analysesystem eingerichtet werden müssen, auf das alle am Staatsschutz beteiligten Dienststellen zugreifen können und aus dem sich verlässlich der aktuelle Informationsstand über den betreffenden Gefährder ergibt."

Offen blieb für Zerbes der Informationsfluss über den späteren Attentäter von den damit befassten Dienststellen zur Weisungsspitze, dem Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, "der offenbar nicht optimal war". In diesem Zusammenhang bekräftigte die Kommissions-Vorsitzende: "Die Meldepraxis an den Generaldirektor konnte nicht restlos aufgeklärt werden."

In Bezug auf die Justiz müsse zukünftig vor der bedingten Entlassung extremistischer Straftäter aus einer Haftstrafe gewährleistet sein, dass "alle Informationen, die bis dahin über den Täter aus seiner Tat, aber auch aus dem Vollzug vorliegen" dem Gericht zur Verfügung gestellt werden, das über die bedingte Entlassung entscheidet. Justizwachebeamte, Bewährungshelfer und Mitarbeiter von Deradikalisierungsvereinen, die mit einem Gefährder im Vollzug zu tun hatten, sollten ihr jeweiliges Wissen "zusammentragen, um dem Gericht zu ermöglichen, in konkreten Fall die richtigen Weisungen zu erteilen", sagte Zerbes. Derartige einer Haftentlassung vorausgehende Fallkonferenzen - unter Einbeziehung von Beamten des jeweils zuständigen LVT - könnten ein von Gefährdern ausgehendes Risiko "zwar nicht ausschließen, aber herabsetzen".