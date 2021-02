"Terror-Propaganda": Menschenrechtsvertreter in Istanbul vor Gericht

ROG-Award für Journalisten aus Aserbaidschan Zum neunten Mal hat die Österreich-Sektion der internationalen Organisation für die Verteidigung der Pressefreiheit "Reporter ohne Grenzen" (Reporters sans frontières - RSF/ROG) heuer den "Press Freedom Award" für journalistische Leistungen im Sinne der Pressefreiheit vergeben. Ausgeschrieben wurde die mit insgesamt 12.000 Euro dotierte Auszeichnung in diesem Jahr in Aserbaidschan. Die Preisträger, Ganimat Zahidov und Eynulla Fatullayev, wurden bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt, hieß es in einer Aussendung.