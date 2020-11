Terrorismus - Europäische Volkspartei solidarisch mit Österreich

Kurz berichtete virtuellem EVP-Treffen über Anti-Terrorpaket - Schweigeminute im EU-Parlament - Karas: "Werden uns nicht spalten lassen"

Die Abgeordneten der stärksten Fraktion im EU-Parlament, der Europäischen Volkspartei (EVP), haben am im Vorfeld der dieswöchigen Plenarsitzung in Brüssel ihre Solidarität mit Österreich bekundet und die "Wichtigkeit des gemeinsamen Kampfes gegen islamistischen Terrorismus sowie den Schutz der EU-Außengrenzen" betont. Dies verlautete am Mittwoch nach einem virtuellen EVP-Treffen aus dem Bundeskanzleramt.

Bei den Beratungen sei es um den Anschlag in Wien und den Kampf gegen den islamistischen Terror in Europa gegangen, hieß es. "Wir müssen hier alle in Europa gemeinsam an einem Strang ziehen!", twitterte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Anschluss daran.

Laut Bundeskanzleramt berichtete er den Fraktionskollegen über das österreichische Anti-Terrorpaket und die gestrigen Beratungen mit EU-Partnern in Paris und betonte dabei, dass nicht nur Österreich, sondern ganz Europa mit der Gefahr des islamistischen Terrorismus konfrontiert sei. Es sei "das Gebot der Stunde, gemeinsam mit aller Härte gegen die islamistischen Terroristen, die Ideologie des politischen Islam vorzugehen und einen ordentlichen Schutz der EU-Außengrenzen sicherzustellen".

Die Plenarsitzung des EU-Parlaments begann am heutigen Mittwoch mit einer Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Terrorattacken in Europa, die von dem ÖVP-EU-Abgeordneten und EU-Vizeparlamentspräsidenten Othmar Karas angeregt wurde. "Wir zeigen damit auch öffentlich: Wir werden noch mehr gegen Hass & Terror tun, uns aber nicht spalten lassen", twitterte Karas dazu.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagte laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Brüssel zu Beginn des Plenums, egal wo ein Anschlag geschehe, es sei ein Anschlag auf geteilte Grundwerte wie Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit und Gewissensfreiheit. Es sei in ihrer aller Verantwortung, jegliche Form des Extremismus zu bekämpfen, richtete er sich an die EU-Abgeordneten. Man müsse gegen Gewalt und Hass zusammenstehen.

Das Europaparlament debattiert heute unter anderem über die US-Wahlen und den Kampf gegen Terrorismus. "Kein Fußbreit den Islamisten und volle Verteidigung der Religionsfreiheit in Europa! Die Kommission muss jetzt schnell eine Beobachtungsstelle zum Islamismus einrichten", forderte der ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl zu diesem Anlass und verwies auf Österreich und Deutschland als Vorbilder. Am Freitag befassen sich die EU-Innenminister mit dem Thema Terrorismusbedrohung, der Europäische Rat im Dezember.