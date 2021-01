Terrorprozess könnte Folgen für Österreicher in iranischer Haft haben

Iranischer Ex-Diplomat droht in Antwerpen langjährige Haftstrafe - Experte: Teheran peilt "Gefangenenaustausch" an (Von Stefan Vospernik/APA)

Wenn ein belgisches Gericht kommende Woche ein Urteil zu einem vereitelten Mordanschlag auf Exil-Iraner im Jahr 2018 spricht, könnte dies Folgen für in Teheran inhaftierte Österreicher haben. Auf der Anklagebank in Antwerpen sitzt nämlich auch ein hochrangiger Ex-Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien, den das Regime nach Einschätzung von Experten mit einem "Gefangenenaustausch" freipressen möchte. Der Urteilsspruch ist für Donnerstag kommender Woche angesetzt

Assadollah A. soll einem belgischen Ehepaar Ende Juni 2018 den Sprengstoff für einen Anschlag auf eine Versammlung in Frankreich geliefert haben. Die belgische Polizei nahm das Paar aber fest. Am 1. Juli 2018 wurde der Diplomat offenbar auf dem Rückweg nach Wien auf einer bayerischen Autobahnraststätte verhaftet und später den belgischen Behörden übergeben.

Das Außenministerium in Wien entzog ihm umgehend die diplomatische Immunität. Auf eine Frage nach den Aktivitäten der österreichischen Sicherheitsbehörden in dem Fall hieß es aus dem Innenministerium auf APA-Anfrage, dass "wir (...) die Vorgehensweise bzw. genaue Abläufe von Amtshandlungen oder Ermittlungen der Staatsschutzbehörden aus polizeitaktischen und/oder geheimhaltungswürdigen Gründen nicht kommentieren". Zugleich wurde auf das laufende Gerichtsverfahren verwiesen.

Der Prozess gegen insgesamt vier Tatbeteiligte hatte Ende November in der flämischen Hafenstadt begonnen. A. drohen dabei 20 Jahre Haft. Der deutsche Terrorexperte Guido Steinberg geht im APA-Gespräch fest von einem Schuldspruch "für die eigentlichen Täter" aus. Es sei aber möglich, dass das Gericht im Fall A.s entscheidet, "dass der Herr diplomatische Immunität genießt".

Der Iran hatte heftig gegen die Festnahme des Mannes protestiert und Deutschland den Bruch diplomatischer Gepflogenheiten vorgeworfen. Die Justiz in Deutschland argumentierte, dass sich A. auf einer Urlaubsreise befunden habe und damit keine Immunität genossen habe.

Steinberg erwartet, dass der Iran bei einer Verurteilung des Diplomaten die Bemühungen in Richtung eines Gefangenenaustausches intensivieren könnte. Als mögliches Druckmittel nannte er etwa den zum Tode verurteilten schwedisch-iranischen Mediziner Ahmed-Raza Jalali, dessen Hinrichtung Anfang Dezember gestoppt wurde.

Jalali sitzt ebenso im berüchtigten Evin-Gefängnis wie die Österreicher Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb. Mossaheb war gut ein halbes Jahr nach der Festnahme von A., im Jänner 2019, verhaftet worden. Er sei sich "nicht sicher, ob sie Mossaheb wegen A. entführt haben", sagte Steinberg auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang. Jedenfalls sei der Generalsekretär der österreichisch-iranischen Gesellschaft aber unschuldig und es habe sich bei der Festnahme um eine "Geiselnahme" gehandelt.

Steinberg illustrierte das Vorgehen des Regimes mit einem aktuellen Fall in Thailand, wo zwei iranische Geheimdienstmitarbeiter aufgeflogen seien. Diese habe das Regime im Austausch für eine iranisch-australische Mitarbeiterin freibekommen. "So läuft es immer ab", sagte der Experte.

Der Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin räumte ein, dass Gerichte unabhängig seien. Regierungen hätten aber auch im Westen "weitreichende Möglichkeiten", Haftstrafen aus außenpolitischen Gründen abkürzen. So könnte es durchaus sein, dass der in Antwerpen vor Gericht stehende iranische Ex-Diplomat nach einer kurzen "Schamfrist" freikomme.

Assadollah A. sei vermutlich "kein wichtiger Kopf" für das iranische Regime und sei an der Botschaft in Wien wohl umgehend ersetzt worden. "Ich gehe fest davon aus, dass das iranische Geheimdienstministerium weiter in der (Wiener) Botschaft vertreten ist", betonte Steinberg. Zumindest in der Vergangenheit sei habe Wien eine zentrale Funktion für die Aktivitäten der iranischen Geheimdienste in Westeuropa gespielt.

Der Experte kritisierte, dass die westeuropäischen Behörden den Aktivitäten von Ländern wie dem Iran, Russland oder der Türkei gegenüber Oppositionellen "etwas zu liberal" gegenüber stehen. Diese Aktivitäten nähmen zu und hätten konkrete Folgen, sagte Steinberg unter Verweis auf den Anschlag auf einen Tschetschenen in Berlin im Vorjahr. Bei der aktuellen österreichischen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei aber zu bemerken, "dass sie bei Gegenspionage auf eine härtere Linie setzt". Man könne somit nicht sagen, dass der Iran in Österreich "an der langen Leine gelassen" werde.

Ausländische Geheimdienstaktivitäten stellten "ein relativ kleines Land" wie Österreich vor besondere Herausforderungen, verwies Steinberg etwa auf die Notwendigkeit von Übersetzern. Es sei unklar, ob etwa das BVT iranische Diplomaten im Blick habe. Die entsprechenden Aktivitäten des israelischen Geheimdienstes Mossad seien "ein offenes Geheimnis". Dieser soll auch eine zentrale Rolle bei der Vereitelung des Anschlag auf die Exil-Iraner gespielt haben.

Keinen Glauben schenkt Steinberg den Beteuerungen Teherans, wonach es sich bei dem vereitelten Anschlag um eine verdeckte Aktion gegen den Iran gehandelt hatte. Von einer sogenannten Tat "unter falscher Flagge" hatte etwa der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif gesprochen. "Wie praktisch: Gerade, als wir für einen Präsidentenbesuch nach Europa ins Flugzeug steigen, werden "Verschwörer" einer angeblichen iranischen Operation festgenommen", twitterte Zarif mit Blick auf das Zusammenfallen mit dem Wien-Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani Anfang Juli 2018. Steinberg schloss aber nicht aus, dass es sich um eine Sabotageaktion von Hardlinern innerhalb des Regimes gegen den Präsidenten gehandelt haben könnte.