Teschl-Hofmeister 2 - SPÖ fehlte mahnende Stimme zu Hacklerregelung

Kocevar: Neue NÖAAB-Obfrau wird an Taten gemessen

Mit einem Hinweis auf Einschnitte bei der sogenannten Hacklerregelung hat Niederösterreichs SPÖ am Samstagnachmittag auf die Wahl von Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zur NÖAAB-Chefin reagiert. Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer der Sozialdemokraten, vermisste die mahnende Stimme der 46-Jährigen "gestern, als alle fließigen Arbeitnehmer von der ÖVP bestraft wurden". Mit einem Blick in die Zukunft wurde festgehalten, dass die Neo-Obfrau an ihren Taten gemessen werde.