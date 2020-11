Teslas neuer Tequila blitzschnell ausverkauft

Elon Musk, Chef des US-Elektroautobauers Tesla, hat seine Ankündigung wahr gemacht und einen Tesla-Tequila auf den Markt gebracht. Die 250 Dollar (211 Euro) teuren Flaschen in Form eines Blitzes seien in kürzester Zeit ausverkauft gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das Produkt konnte nur in ausgewählten US-Bundesstaaten wie New York, Kalifornien und Washington erworben werden.

Der 2018 als Aprilscherz angekündigte Tequila war nicht Musks erstes ungewöhnliches Verkaufsprojekt. Im selben Jahr verkaufte Tesla beispielsweise Flammenwerfer für 500 Dollar das Stück.