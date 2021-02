Test-Erklärvideo aus Österreich macht Karriere in deutscher Politik

Österreich beliebt für deutsche F&E-Investitionen Im Jahr 2011 investierten deutsche Unternehmen 530 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung (F&E) in Österreich. Damit war Österreich das zweitwichtigste Zielland für deutsche F&E-Investitionen. Nur in den USA waren die Forschungsausgaben deutscher Betriebe mit insgesamt 780 Mio. Euro höher, teilte die Betriebsansiedlungsagentur ABA-Invest in Austria am Mittwoch unter Berufung auf Ergebnisse des Jahresgutachtens 2013 der deutschen Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) mit.