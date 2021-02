Teurer Stahl trieb Baukosten zu Jahresbeginn in die Höhe

Statistik Austria stellte Indizes auf neues Basisjahr 2020 um

Die Baukosten sind im Jänner 2021 in allen Sparten gestiegen. Hauptgrund waren vor allem die Preissteigerungen bei Waren aus Stahl, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Besonders im Brückenbau schlug sich das nieder. Die Statistiker haben indes die Baukostenindizes auf das neue Basisjahr 2020 umgestellt, um neue Bautechnologien, Umweltstandards etc. abzubilden.

Der neue Baukostenindex für den Wohnungs- und Siedlungsbau lag im Jänner um 3,4 Prozent über dem Vorjahresmonat, gegenüber Dezember betrug der Anstieg 2 Prozent. Der Brückenbau wurde im Jahresabstand um 3,7 Prozent und im Monatsabstand um 2,8 Prozent teurer.