Textilgruppe Huber Holding erhält neuen Aufsichtsrat

Ehemaliger Hypo Vorarlberg-Vorstand Michael Grahammer übernimmt Vorsitz - Anwalt Nicolas Stieger und Digitalagentur-Gründer Florian Wassel ergänzen Gremium

Die Vorarlberger Textilgruppe Huber Holding AG verändert ihren Aufsichtsrat. Den Vorsitz übernimmt Finanzberater Michael Grahammer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg. Neu in dem Gremium sind zudem Anwalt Nicolas Stieger und Florian Wassel, Gründer und Gesellschafter der TOWA Digitalagentur, um die Digitalisierung des Unternehmens zu unterstützen, informierte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung.

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karl Michael Millauer und Felix Sulzenberger scheiden als lang gediente Mitglieder nach der Sanierung der Huber Gruppe aus und "übergeben das Zepter in jüngere Hände", hieß es. Die Veränderungen seien am Freitag bei einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen worden, so Huber auf APA-Nachfrage. Dem Aufsichtsrat gehören zudem der stv. Aufsichtsratsvorsitzende Robert Hershan an sowie Silvia Schwerdtfeger und Yacin Demirtas als Arbeitnehmervertreter an.

Robert Ng, Gesellschafter und CEO, und sein Vorstandskollege Michael Krauledat nannten die Veränderung einen "richtungsweisenden Schritt" für Huber. Man bedanke sich bei Millauer und Sulzberger für die langjährige Unterstützung und Begleitung des Unternehmens auch in schwierigen Phasen. "Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit in einer neuen Konstellation, die den aktuellen Herausforderungen Rechnung trägt", so die Vorstände.

Die Vorarlberger Textilgruppe Huber Holding mit Sitz in Götzis (Bezirk Feldkirch) umfasst acht Gesellschaften. Das seit 1908 bestehende Textilunternehmen hatte im Mai 2020 für vier davon Insolvenz angemeldet. Ende August stimmten die Gläubiger dem Sanierungsplanvorschlag zu , über 80 Mio. Euro Forderungen wurden angemeldet. Seit 2010 ist die Huber-Gruppe zur Gänze im Eigentum der in Hongkong ansässigen Benger Brands Ltd. von Robert Ng.