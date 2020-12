Thailand gibt Arbeitern aus Myanmar die Schuld an Corona-Ausbruch

Regierungschef Prayut: Coronavirus wird über die Grenze eingeschleppt

Thailands Regierungschef Prayut Chan-O-Cha hat schlecht bezahlte Arbeiter aus dem Nachbarland Myanmar für einen Corona-Ausbruch auf dem größten Meeresfrüchtemarkt des Landes verantwortlich gemacht. Die Menschen überquerten illegal die Grenze, um in thailändischen Betrieben zu arbeiten, sagte Prayut am Montag.

Mit ihren ständigen Ein- und Ausreisen schleppten sie das Coronavirus ein. "Sie schleichen sich raus und kommen wieder rein", sagte der ehemalige Armeechef, der 2014 einen Putsch angeführt hatte.

In Thailand werden inzwischen mehr als 800 Corona-Fälle mit dem Mahachai-Markt in der Provinz Samut Sakhon südwestlich der Hauptstadt Bangkok in Verbindung gebracht. Die meisten Infizierten sind Gastarbeiter aus Myanmar, die auf Krabbenkuttern und in verarbeitenden Betrieben der thailändischen Meeresfrüchteindustrie arbeiten.

Zuerst war am Donnerstag eine 67-jährige Krabbenverkäuferin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Samstag wurde der Markt geschlossen, in der gesamten Umgebung wurden eine strikte Ausgangssperre und ein Lockdown bis Ende Jänner verhängt. Die Gesundheitsbehörden kündigten an, mehr als 10.000 Menschen auf das Coronavirus zu testen.

Der Mahachai-Markt war am Montag mit Stacheldraht abgesperrt. Arbeiter, die in dem Gebäude unter Quarantäne stehen, wurden mit Lebensmitteln versorgt. Viele Betroffene fühlen sich jedoch allein gelassen und schlecht informiert. "Wir könnten alle infiziert sein", sagte der Arbeiter Min Min Tun.

Thailand war bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Vor dem Ausbruch auf dem Mahachai-Markt waren landesweit erst etwas mehr als 4.000 Infektionen registriert worden. Im benachbarten Myanmar wurden dagegen schon mehr als 115.000 Infektionen verzeichnet. Die Kontrollen an der 2.400 Kilometer langen Grenze wurden bereits verschärft.