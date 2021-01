Thailands König kehrt mit seiner Geliebten Gefängnisböden

Neue Charmeoffensive nach monatelangen Straßenprotesten

Angesichts der seit Monaten anhaltenden pro-demokratischen Proteste hat Thailands König Maha Vajiralongkorn eine ungewöhnliche Charme-Offensive in den Gefängnissen seines Landes gestartet. Auf vom Palast veröffentlichten Bildern ist der 68-jährige Monarch zu sehen, wie er in den vergangenen zwei Monaten gemeinsam mit seiner Geliebten Sineenat Wongvajirapakdi Gefängnisse besucht, mit Häftlingen und Aufpassern spricht - und Böden fegt.

Wie am Montag bekannt wurde, ernannte der König seine 35-jährige Geliebte zudem zur "Beraterin" eines Komitees, das über die Gesundheitsvorsorge der Häftlinge wacht. Es ist ein weiteres Zeichen für das Comeback seiner offiziellen Zweitfrau, die er im Oktober 2019 für fast ein Jahr verstoßen hatte.

Bilder des Königs in Jeans und Poloshirt, wie er den Gefängnisboden fegt, waren bisher in Thailand undenkbar. Doch die Proteste, die Bangkok seit Juli in Atem halten und mit ihrer Kritik an der Monarchie ein seit Jahrzehnten geltendes Tabu in Thailand gebrochen haben, wollen nicht verstummen. Und offenbar sollen die Aufnahmen den Monarchen populärer machen.

Neben dem Rücktritt von Regierungschef Prayut Chan-o-chan und einer neuen Verfassung fordern die Demonstranten die Abschaffung des Strafgesetzes zur Majestätsbeleidigung, Kontrolle über das riesige Vermögen des Königshauses sowie eine strikte Nicht-Einmischung des Monarchen in die Politik.

Maha Vajiralongkorn (Rama X.), der sich davor oft in Deutschland aufhielt, ist seitdem deutlich häufiger in Thailand zu sehen und betont in seinen Botschaften gerne die "Liebe" zu seinem Land und seinen Untertanen. Gleichzeitig aber werden Anhänger der Demokratie-Bewegung wegen Majestätsbeleidigung strafrechtlich verfolgt. Es drohen Haftstrafen bis zu 15 Jahren.