"The Crown 4" bei Netflix: Zwei Ladys stehlen der Queen die Show

Lady Di und die Eiserne Lady dominieren die 4. Staffel der royalen Serie - Ab 15. November auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

Im tiefsten November, mitten im Lockdown, kommt ein Geschenk der Streaminggötter zu Netflix. Die 4. Staffel von "The Crown" ist wohl jene auf die viele gewartet haben: Mit einer eisernen Lady in Gillian Andersons Margaret Thatcher und Emma Corrin als Prinzessin Diana, zwei Frauen, die die Monarchie herausfordern, fühlt sich die Dramaserie mehr wie eine Seifenoper an als je zuvor - und es ist großartig.

"Das ist das Letzte, was dieses Land braucht ... Zwei Frauen, die den Laden schmeißen", sagt Prinz Philip (Tobias Menzies) in seinem klassisch antiquierten Ton in der ersten Folge. Er meint damit seine Gemahlin Queen Elizabeth (Olivia Colman) und Margaret Thatcher (Gillian Anderson), die im Jahr 1979 gerade zur ersten Premierministerin Großbritanniens gewählt wurde.

Im Gegensatz zu ihrem Prinzgemahl ist die Königin zunächst begeistert darüber, zur Abwechslung eine Frau als Premier zu sehen, aber die grämlich dreinblickende Thatcher ist ihrer Majestät gegenüber nicht nur widerspenstig, sondern die Königin ist auch kein großer Fan von Thatchers Politik, die sie für kaltherzig und antifeministisch hält. Obwohl sie eine Frau ist, sind "Frauen für hohe Ämter nicht geeignet", sagt Thatcher in einer Audienz mit der Queen, "sie sind zu emotional." Worauf die mit ihrer herrlich gefühllosen Art kontert: "Dieses Problem werden Sie mit mir nicht haben."

Von ihrer tiefen, kiesigen Stimme, bis hin zu ihren hoch toupierten Haaren und ihrem gewölbten Rücken, schlüpft die ehemalige "Akte X"-Schauspielerin Gillian Anderson frappierend stimmig in die Rolle der Eisernen Lady (die Performance könnte ihr einen Emmy einbringen). Die Szenen zwischen ihr und Olivia Colmans Königin zählen zu den besten und lustigsten der Staffel, da die beiden versuchen sich zu verstehen, dies aber nicht wirklich tun - sei es in Bezug auf Klasse, Macht oder Monarchie.

Die andere Frau, die zusammen mit Thatcher die 1980er Jahre in Großbritannien definiert hat, ist Lady Diana (Emma Corrin), die ein "Märchen" lebte, das keines war. Sie ist buchstäblich als Waldfee verkleidet, als ihr Charles (Josh O'Connor) zum ersten Mal begegnet. Er ist sofort verzaubert. Spoileralarm: Das geht nicht gut aus. Charles ist in die verheiratete Camilla Parker-Bowles (Emerald Fennell) verliebt, und Josh O'Connor leistet hervorragende Arbeit als ehebrecherische, eifersüchtige, unglückliche Version des Thronfolgers.

Während wir süchtig machenden, königlichen Klatsch und ikonische Dinge zu sehen bekommen, nämlich Dianas üppiges Hochzeitskleid mit den Puffärmeln und der langen Schleppe oder Diana wie sie ein HIV-krankes Kind umarmt, gibt es auch intimere Momente, wie Diana einsam auf Rollschuhen durch den Buckingham Palace läuft oder sich nach dem Essen übergibt, weil sie an Bulimie leidet. Es kann nicht einfach gewesen sein, die "Königin der Herzen" zu spielen, aber die noch unbekannte Schauspielerin Emma Corrin bewältigt diese Aufgabe bewundernswert und spiegelt den schüchtern geneigten Kopf und den flehenden Blick der verstorbenen Prinzessin perfekt wider.

Diana ist in gewisser Weise eine rettende Gnade für die Royals - eine moderne Prinzessin, die sich mit den Menschen verbinden will - aber an der zugeknöpften Königsfamilie zerbricht. Mit dem Triumvirat aus Diana, Thatchers Vision für die Zukunft und der Frustration der Königin mit beiden, wirft der Erfinder und Autor der Serie Peter Morgan mehr Fragen über die Sinnhaftigkeit der Monarchie auf als je zuvor.

Oscarpreisträgerin Olivia Colman ist so großartig wie immer, aber sie überlässt den beiden die Bühne. Leider ist dies ihre letzte Staffel (Imelda Staunton übernimmt in Staffel 5 die Rolle der Queen), aber zumindest ist ihr Abschied ein überlegener.

Abgesehen davon endet die letzte Folge zum ersten Mal nicht mit dem Gesicht der Queen. Stattdessen sehen wir die blauen Augen von Diana, die für ein Familienfoto posiert. Sie ist eine Außenseiterin und kämpft mit den Tränen, weil sie merkt, dass sie umgeben ist von einem Haufen altmodischer Hofnarren.

