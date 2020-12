"The Midnight Sky" bei Netflix: Best of Weltraumepen

Mit seinem neuen Science-Fiction-Drama landet George Clooney nirgends, wo nicht andere schon vor ihm gewesen sind - Ab 23. Dezember abrufbar (Von Marietta Steinhart/APA)

George Clooney hat gesagt, "The Midnight Sky" zu machen, sei gewesen, wie "The Revenant" und dann "Gravity" zu drehen. Das Drama, in dem er die Hauptrolle spielt, ist eine Mischung aus Endzeitthriller und Weltraumoper. Und was er vor und hinter der Kamera getan hat, wäre schön, wenn man es nicht schon so oft in besseren Filmen, die ihn als Regisseur und Schauspieler inspiriert haben, gesehen hätte. Ab Mittwoch bei Netflix.

Basierend auf Lily Brooks-Daltons Roman "Good Morning, Midnight", den der Drehbuchautor Mark L. Smith ("The Revenant") adaptiert hat, beginnt der Film mit dem Ende der Welt. Es ist das Jahr 2049, und es ist drei Wochen her, seit ein rätselhaftes, apokalyptisches Event die Erdatmosphäre vergiftet hat. Während die wenigen verbliebenen Seelen des Planeten unter der Erde Schutz suchen, beschließt der todkranke Wissenschafter Augustine Lofthouse (Clooney), den Rest seiner Tage mit einem buschigen Bart und einer Menge Whiskey in dem abgelegenen Außenposten der Arktis, in dem er stationiert ist, zu verbringen. Als wir ihn das erste Mal sehen, starrt er gerade, gebeugt über seinem Mikrowellenessen, ins Nichts.

Doch gerade, als er bereit ist, mit der toten Welt abzuschließen, bemerkt er ein Raumschiff, das zur Erde zurückkehrt, nachdem es einen bewohnbaren Mond für die Menschheit gefunden hat, den Augustine selbst einst entdeckt hat. Die fünfköpfige Besatzung (Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demian Bichirund Tiffany Boone) weiß nicht, dass es keine bewohnbare Erde für sie mehr gibt, also versucht Augustine ihnen zu sagen, dass sie umkehren und auf dem Mond ein neues Leben beginnen sollen. Sein Signal ist nicht stark genug, um mit dem Schiff zu kommunizieren, bevor es zu spät ist, also muss er eine beschwerliche Reise über arktische Eisplatten zu einem anderen Außenposten unternehmen, und er macht diese Reise mit einem jungen, stummen Mädchen namens Iris (die siebenjährige Caoilinn Springall), das versehentlich bei der Evakuierung zurückgelassen wurde.

Dieser Part wäre ein guter Film, gleichsam als Anspielung auf das Endzeitdrama "The Road" (2009). Ein mürrischer alter Mann und ein Mädchen. Das Problem ist allerdings, dass die andere Hälfte des Dramas auf dem Raumschiff spielt. Und hier geben sich die Weltraumklischees die Klinke in die Hand, einschließlich eines dramatischen Weltraumspaziergangs. Zwar ist dieser Teil nicht schlecht gemacht, allerdings haben wir dies schon oft in anderen Geschichten gesehen. Anstatt ihre eigene Welt zu bauen, leihen sich Clooney und sein Team immer wieder andere Filme aus, von "Moon" (2009) über "Interstellar" (2014) bis hin zu "Der Marsianer" (2015) und "Ad Astra" (2019), um nur einige zu nennen. Es gibt sogar eine Anspielung auf Stanley Kramers postapokalyptisches Drama "Das letzte Ufer" (1959).

Aus rein technischer Sicht könnte sein siebenter Film als Regisseur allerdings Clooneys bester sein. Er hat in gefeierten Weltraumepen wie Steven Soderberghs "Solaris" (2002) und Alfonso Cuarons "Gravity" (2013) mitgespielt und scheint darauf geachtet zu haben, wie diese Regisseure gearbeitet haben. Clooneys Filmemachen ist poetisch und elegant: ein Ballett von Blutstropfen, die in der Schwerelosigkeit tanzen; ein in Orange getauchter Jupitermond und die Strenge eines Schneesturms in leerer Einöde.

Als Schauspieler porträtiert er mit Gefühl einen Mann, der erkennen muss, dass er sein ganzes Leben so sehr zum Himmel geschaut hat, dass er das, was er auf der Erde hatte, nicht zu schätzen wusste (in langweiligen Rückblenden wird er von Ethan Peck gespielt). Die Schuldgefühle, die er hat, kann man in der tiefen Landschaft seines Gesichts sehen, aber dann landet man in der nächsten Szene wieder im All, wo die Crew gerade "Sweet Caroline" von Neil Diamond singt.

Ausdauer, Einsamkeit und Isolation, das sind potente Themen für ein Jahr, in dem wir alle ohne viel zwischenmenschlichen Kontakt festsitzen. Leider fühlt es sich so an, als würden wir zwischen zwei unterschiedlichen Filmen hin- und herpendeln, und beide kennen wir schon, Ende inklusive.

