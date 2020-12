"The Prom": Die Welt verändern, eine Lesbe nach der anderen

Das neue Netflix-Musical ist ein Regenbogen(alb)traum - Ab 11. Dezember auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

In Ryan Murphys knallbuntem Netflix-Wohlfühlmusical "The Prom" spielen Meryl Streep, James Corden und Nicole Kidman liberale Promis, die eine lesbische Schülerin in einem Kaff retten. Die Broadwayshow wurde nach weniger als einem Jahr abgesetzt - vermutlich aus gutem Grund - aber der Film ist vielleicht eine Freude für all jene, die im Jahr von Corona auf den Broadway verzichten mussten.

Es ist passend, dass Ryan Murphy ("American Horror Story", "Pose"), der schwule Mann, der uns die Serien "Glee" und "The Politician" gegeben hat, in die Highschool zurückkehrt, indem er die Verfilmung des Broadwaymusicals "The Prom" inszeniert - seine erste Filmregiearbeit seit "Eat Pray Love" (2010). Der amerikanische Superproduzent hat sich in seiner gesamten Karriere der Toleranz, der Satire und dem Kitsch verschrieben, so auch in "The Prom", aber das vielleicht größte Problem damit ist, dass die Popsongs nicht lange im Kopf verweilen.

Meryl Streep und James Corden spielen Dee Dee Allen und Barry Glickman, zwei verblassende Stars der New Yorker Broadwayszene. Ihr neues Musical "Eleanor!" ist ein totaler Flop. Die Kritiker halten die Darsteller für selbstverliebte Egomanen - was sie auch sind - also müssen sich die beiden etwas überlegen, um ihr Image wieder ins rechte Licht zücken. Die Lösung: guter, alter Promiaktivismus.

Aber jeder Promiaktivist braucht, wie Dee Dee es ausdrückt, einen "Cause Celebre", und eine schnelle Twitter-Suche führt sie in eine Highschool im ländlichen Indiana, wo an einer Schule der gesamte Abschlussball abgesagt wurde, weil die lesbische Schülerin Emma (Jo Ellen Pellmann) in Begleitung ihrer Freundin Alyssa (Ariana DeBose) gehen wollte. Und es ist Alyssas konservative Mutter (Kerry Washington), die hinter dem Verbot steht. Also treten Dee Dee und Barry gemeinsam mit der trinkfesten Revuetänzerin Angie Dickinson (Nicole Kidman) und dem kellnernden Schauspieler Trent Oliver (Andrew Rannells) eine Reise an, um diesen kleingeistigen "Jesus liebenden Verlierern und ihren Inzestfrauen" den Kopf zu waschen. "Wir werden dieser kleinen Lesbe helfen", singt Barry, "ob sie will oder nicht!"

Für Ryan Murphy, der so ziemlich alles was er anfasst in Gold und Glitzer verwandelt, muss es ein großes Risiko gewesen sein, "The Prom" zu verfilmen. Das Bühnenmusical wurde von Bob Martin und Chad Beguilin mit Liedern von Beguilin und Matthew Sklar im Oktober 2018 am Broadway uraufgeführt, wo es nur knapp ein Jahr lang lief. Anders als beispielsweise Steven Spielbergs "West Side Story", das dieses Weihnachten in den Kinos hätte starten sollen, haben nur wenige Menschen jemals davon gehört, was gut, aber auch schlecht sein kann.

Die Botschaft im Herzen von "The Prom" ist nett: Liebe deinen Nächsten. Es gibt sogar einen 10-Gebote-Song, der buchstäblich "Love Thy Neighbor" heißt. Aber im Vergleich zu einem anderen, besseren Musical wie "The Greatest Showman", das ähnliche Dinge predigt, hat "The Prom" weder gefühlvolle Tiefe noch Melodien an die man sich später gerne erinnert.

"The Prom" ist am lustigsten als Showbiz-Satire. Wenn das Hotel keine Suite für Meryl Streeps Dee Dee hat, knallt sie ihre beiden Tony Awards auf die Rezeption, um zu beweisen, wie wichtig sie ist. Jeder der vier Stars bekommt mindestens eine große Solonummer (insbesondere Nicole Kidman fühlt sich komplett fehlbesetzt an), aber Jo Ellen Pellmanns arme, charmante Emma, die nette Balladen über schwule Liebe singt, geht in dem ganzen Pomp unter. Jede Szene funkelt, jedes Kostüm schimmert, aber ihre Figur ist hauchdünn.

Es verhält sich ein wenig wie mit dem fiktiven Musical "Eleanor! " zu Beginn des Films: es sollte gleich nach der Premiere wieder abgesetzt werden. Aber jeder, der es durch dieses dunkle Jahr geschafft hat, wird auch diesen Zuckerschock überstehen - oder vielleicht gerade deshalb.

