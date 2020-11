"The Undoing" bei Sky: Mord- und Eheprobleme

Nicole Kidman und Hugh Grant leiden so schön in dieser Krimiserie - Ab 30. November auf Sky Atlantic (Von Marietta Steinhart/APA)

Mit Nicole Kidman in einem HBO-Drama von David E. Kelley könnte man sich "The Undoing" leicht als eine Art Spin-off seiner starbesetzten kalifornischen Hitserie "Big Little Lies" in New York vorstellen. Aber die sechsteilige neue Miniserie, bei der neben Kidman auch Hugh Grant mit an Bord ist, ist unter der Regie von Susanne Bier eher ein klassischer Hitchcock-Krimi geworden. Ab Montag auf Sky.

Kidman spielt die erfolgreiche Psychotherapeutin Grace Fraser, die mit dem sehr charmanten Kinderonkologen Jonathan (Hugh Grant) verheiratet ist. Alles in Graces Bilderbuchleben scheint makellos zu sein, von ihrem Göttergatten, der krebskranke Kinder heilt, über ihren gutmütigen, superreichen Vater (Donald Sutherland) bis zu der geschmackvollen Tapete in ihrem prächtigen Stadthaus auf der New Yorker Upper East Side. Ihre Freizeit verbringt sie damit, Spendengalas für die weniger privilegierten Kinder in der Privatschule zu organisieren in die ihr Sohn Henry (Noah Jupe) geht.

Bei einer Sitzung für eine dieser Galas taucht eine besonders attraktive, lateinamerikanische, ärmere Mutter (Matilda De Angelis) mit ihrem neugeborenen Baby auf. Als sie plötzlich ihre Brüste herausholt, um ihr Baby zu stillen, sind die Frauen entrüstet. "Es war nur bizarr", schimpft eine Mutter später. "Könnte kulturell sein", bemerkt Grace.

Eines Morgens wird die junge Frau ermordet in einer Blutlache aufgefunden, ihr Kopf mit einem Hammer barbarisch eingeschlagen, und Graces Welt beginnt blitzschnell zu zerbröckeln. Jonathan ist plötzlich verschwunden. Ein ruppiger Kriminalbeamter (Edgar Ramirez) beginnt herumzuschnüffeln, Boulevardjournalisten tauchen vor Graces Haus auf. Ohne auf Details einzugehen - denn alle wären Spoiler - stellt sich die Frage, ob Grace glauben kann, dass der Mann, den sie geheiratet und geliebt hat, solch ein brutales Verbrechen begangen haben könnte.

Nicole Kidman hatte schon immer die Gabe, die Zerbrechlichkeit und Stärke bei jeder der Frauen, die sie spielt, zu verkörpern, und diese Rolle bietet ihr hierfür eine hervorragende Gelegenheit. Sie trägt die langen, roten Locken, die sie in den 1990ern hatte, und gibt sich Graces hirnnebliger Mischung aus Verzweiflung und Naivität voll und ganz hin, während der gut gealterte Hugh Grant geschickt mit seinem Image als englischer Frauenschwarm spielt.

Das Ganze basiert lose auf dem Roman "Du hättest es wissen können" von Jean Hanff Korelitz und wurde von David E. Kelley, dem Drehbuchautor und Schöpfer von "Big Little Lies", speziell für Kidman adaptiert. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Serien (und auch ihrer Rolle) scheint "The Undoing" zunächst wie die New Yorker Version von "Big Little Lies": Beide erforschen das Soziotop einer privaten Schulgemeinschaft und zeigen, wie die Fassade einer scheinbar perfekten, reichen, weißen Familie von jemandem aus der Arbeiterklasse abgebaut wird.

Das hat sich als Erfolgskonzept herausgestellt und Kelley bewiesen, dass er ein Händchen dafür hat, die amerikanischen Ultrareichen vorzuführen. Er tut es auch hier auf herrliche Weise, wenn es in Henrys Schule eine Spendenaktion gibt, bei der Eltern bereit sind, Tausend Dollar für ein Glas Wasser zu zahlen, um zu zeigen, wie wohltätig sie sein können.

Aber der Humor, die Psychologie und die Raffinesse, die durch "Big Little Lies" fließen, fehlen hier die meiste Zeit über. "The Undoing" ist von Natur aus auch viel weniger an ihren tiefgründigen Figuren interessiert. Obwohl sich die Geschichte vertraut anfühlt und sich das Ganze wie ein routiniertes Whodunit entfaltet, liefert die Miniserie unter der Regie von Susanne Bier ("Bird Box") und schön gefilmt von dem Kameramann Anthony Dod Mantle ("Slumdog Millionaire") genug Spannung, Unterhaltung und bewährte Darsteller, um dem Rätsel auf die Spur kommen zu wollen.

(S E R V I C E - "The Undoing" ab 30. November auf Sky Atlantic immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. www.sky.at/serien/-the-undoing-192478)