The Weeknd mit Medley bei Halbzeitshow der Super Bowl

Kanadischer Künstler wurde von Hunderten roboterartigen Tänzern und Feuerwerk unterstützt

Der kanadische Rapper The Weeknd hat mit seinem Auftritt bei der Super Bowl die berühmte Halbzeitshow des Mega-Events besorgt. Der 30 Jahre alte Superstar entstieg am Sonntag im Stadion in Tampa (Florida) einem Sportwagen und spielte im roten Glitzerjacket ein Medley unter anderem mit seinen Hits "Blinding Lights" und "I Feel It Coming". Unterstützt wurde der Künstler bei der futuristischen Einlage dabei von Hunderten roboterartigen Tänzern und reichlich Feuerwerk.

The Weeknd gilt mit seinem Sound, der unter anderem von Michael Jackson beeinflusst ist, als Musik-Avantgardist, der die US-Industrie in den vergangenen Jahren maßgeblich mitprägte. In der Super-Bowl-Halbzeit auf einer der größten Bühnen der Welt zu stehen ist dabei nicht nur eine große Ehre, sondern bedeutet meist auch einen weiteren Karriereschub für die Künstler.

The Weeknd trat die Nachfolge von Shakira und Jennifer Lopez an, die vergangenes Jahr bei der Super Bowl für Begeisterung gesorgt hatten. Bei der Halbzeitshow im Finale der National Football League (NFL) schauen normalerweise mehr als 100 Millionen Menschen alleine in den USA zu.