"The Wilds": Feministische Teenie-Robinsonade

Der neue Amazon-Serie ist wie eine weibliche Interpretation von "Herr der Fliegen" - Ab 11. Dezember auf Amazon Prime (Von Marietta Steinhart/APA)

Was ist schlimmer als mit einem Flugzeug auf einer verlassenen Insel abzustürzen? Die neue Amazon-Serie "The Wilds" hat eine provokante Antwort: ein Teenager-Mädchen in Amerika zu sein. Es ist zwar eine Dramaserie für junge Erwachsene mit klaren demografischen Grenzen, aber im Mittelpunkt stehen die vielen verschiedenen Arten, wie junge Frauen unterschätzt, missbraucht und vermarktet werden.

William Goldings 1954 erschienener Roman "Herr der Fliegen" ist ein Klassiker in der Literaturgeschichte über den menschlichen Zerfall von Kindern, die auf einer abgelegenen Insel ohne Erwachsene gefangen sind. Mit Symbolik beladen und allgemein als ein wichtiges Werk verstanden, gibt es bis heute viele, die sich davon haben inspirieren lassen, angefangen bei fragwürdigen Reality-TV-Formaten bis hin zu brillanten Serien wie "Lost". Auf den ersten Blick scheint die neue Serie Buben einfach mit Mädchen zu ersetzen, und dieses Szenario allein ist nicht unspannend (sind Frauen das weniger brutale Geschlecht?), aber "The Wilds" von Schöpferin Sarah Streicher (Autorin der Netflix-Serie "Daredevil") hat noch ein paar Geheimnisse im Ärmel, die am besten nicht verraten werden.

"Ich will nicht sagen, dass das, was passiert ist, nicht traumatisch war... dort zu landen, mitten im Nirgendwo, völlig abgeschnitten von dem Leben, das wir zurückgelassen haben", sagt eine weibliche Erzählerstimme. "Das bringt uns zu der eigentlichen Frage, nicht wahr?", fährt sie fort: "Was war so toll an dem Leben, das wir zurückgelassen haben?" Da sagt eine andere: "Ein junges Mädchen im normalen Amerika zu sein - das war die wahre Hölle."

Die beiden gehören zu einer Gruppe von neun sehr unterschiedlichen Mädchen, die in einem Privatflugzeug nach Hawaii sitzen, um an einem Empowerment-Retreat für junge Frauen teilzunehmen. Doch die Maschine stürzt ab, die Besatzung ist tot, und die Mädchen landen auf einer entlegenen Insel. Dass sie gerettet werden, ist kein Spoiler. Wir wissen von Anfang an, dass sie irgendwie überlebt haben, aber das Rätsel ist wie und warum sie lieber auf der Insel geblieben wären.

Jeder, der in den vergangenen zwanzig Jahren ferngesehen hat, der weiß, dass diese jungen Frauen ihr eigenes Gepäck mitgebracht haben. Mit knapp einer Stunde pro Folge nimmt sich die Serie Zeit, in Hintergrundgeschichten einzutauchen und mit den Erwartungen des Publikums zu spielen. Jede der zehn Folgen pendelt zwischen der Zeit nach der Insel, der Zeit auf der Insel und der Zeit davor hin und her, ähnlich wie bei der Erfolgsserie "Lost", aber da hören die Ähnlichkeiten auch schon auf.

Da ist zum Beispiel die Außenseiterin Dot (Shannon Berry), eine Schülerin, die sich um ihren todkranken Vater kümmert; die schwule, indigene Toni (Erana James), eine Basketballspielerin, die aus ihrem Team geflogen ist, weil sie auf ihre Rivalin gepinkelt hat; Leah (Sarah Pidgeon) ist in einen älteren Mann verliebt; die hübsche Shelby (Mia Healey) wird von ihren Eltern von einem Schönheitswettbewerb zum nächsten geschickt; Nora (Helena Howards) steht die meiste Zeit im Schatten ihrer sportlichen Schwester Rachel (Reign Edwards), die ihr Essen penibel mit einer Smartphone-App misst. Die meisten der Geschichten liefern einen faszinierenden Überblick darüber, was es bedeutet, heutzutage als Mädchen aufzuwachsen, und die jungen, noch unbekannten Schauspielerinnen, sollten alle für ihre Rollen in der Serie gefeiert werden.

Es ist eine Serie, die sehr klar von Frauen geschrieben wurde und etwas Echtes über Frauen und Mädchen zu sagen hat. Die meisten Folgen wurden auch von Frauen gedreht, darunter Haifaa Al-Mansour ("Wadjda", "The Society") und Susanna Fogel ("Booksmart"), die etwas davon verstehen, intelligente, spannende Unterhaltung für junge Erwachsene zu machen.

Amazon Prime hat die Serie als "teils Überlebensdrama, teils dystopische Pyjamaparty" beworben, was nicht weit von der Wahrheit entfernt ist - von an den Haaren ziehen und Haiangriffen bis hin zum Singen von P!nk-Songs am Lagerfeuer ist alles dabei.