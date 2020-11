Theater Nestroyhof eröffnet virtuelle Bar und zeigt "Alles ist. Hin?"

Neue Produktion feiert als Film rund um die Figur des Augustin am 9. Dezember Premiere - Online-Konzerte von u.a. Otto Lechner und Peter Ponger in "Sam's Bar"

Vor Ende des Lockdowns in eine Bar gehen? Das ermöglicht das Theater Nestroyhof Hamakom ab 5. Dezember - freilich online. Schließlich will man "die Etablissement-Tradition" des von Oskar Marmorek erbauten Nestroyhofs hochhalten und verwandelt das Theater bis 19. Dezember in "Sam's Bar". Neben den geplanten Konzerten feiert auch die Eigenproduktion "Alles ist. Hin?" in Form eines Online-Formats Premiere.

In "Alles ist. Hin?" dreht sich ab dem 9. Dezember alles um die Figur des Augustin. "Marx Augustin, so ein sich hartnäckig haltender Wiener Mythos, schlief während der letzten großen Pestepidemie im 17. Jahrhundert in Wien in der Gasse ein, nachdem er sich in einem Lokal betrunken hatte - frustriert darüber, dass er aufgrund der geltenden Pestverordnungen nirgends mehr musizieren durfte", heißt es in der Ankündigung. "In der Nacht wurde Augustin für tot befunden und in eine Pestgrube geworfen. Am nächsten Tag jedoch wachte er zwar verkatert, aber ansonsten guter Dinge, auf und schrieb sein 'One-Hit-Wonder' vom lieben Augustin." Der Song mache "Mut, auch in Zeiten der allergrößten Not nicht seinen Humor zu verlieren".

Das geplante Theaterprojekt wurde nun gemeinsam mit dem Filmregisseur Hannes Starz und der Kamerafrau Marianne Borowiec filmisch umgesetzt und wird an den jeweiligen Spieltagen auf der Webseite des Hamakom abrufbar sein. Die Texte stammen dabei von Autoren wie Miroslava Svolikova, Gustav Ernst und Peter Ahorner, für die die Musik zeichnen Karl Stirner mit seiner Zither, die Singer-Songwriterin und Akkordeonistin Alicia Edelweiss sowie Special Guest Voodoo Jürgens verantwortlich.

Das geplante Konzert-Programm wartet mit Online-Auftritten von u.a. Otto Lechner (5. Dezember), Anna Mabo (12. Dezember) oder Peter Ponger (19. Dezember) auf. Bei Kartenreservierung erhalten Zuschauer gegen eine freie Spende einen Link, über den das Programm zur regulären Spielzeit gestreamt werden kann.

(S E R V I C E - Online-Film "Alles ist. Hin?", Premiere am 9. Dezember, 20 Uhr. Weitere Termine am 11., 13. bis 16. und 18. Dezember Infos unter https://www.hamakom.at/produktionen)