Thekla Carola Wied setzt auf die Corona-Impfung

Verbringt die Feiertage in Österreich

Schauspielerin Thekla Carola Wied (76) setzt in der Corona-Krise auf den angekündigten Impfstoff. "Ich glaube absolut an die Impfung", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihr Mann würden sich auch impfen lassen, sobald es genügend Impfstoff gibt. "Wir gehören vom Alter her zur Risikogruppe und gehen auch regelmäßig zur Grippeimpfung."

Die Feiertage verbringt Wied mit ihrem Ehemann in Österreich. Dort hat das Paar seit Jahren einen Wohnsitz. Verwandtenbesuche müssten zu Weihnachten und Silvester zwar ausfallen. "Langweilig ist uns aber nicht. Wir lesen viel und gehen spazieren." Und Besuch kommt trotzdem: Der Kater des benachbarten Bauernhofes schaut gerne bei der Schauspielerin vorbei und holt sich ein Leckerli.