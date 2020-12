Thermobecher im Test: Nur zwei von 20 "sehr gut"

Das am besten bewertete Produkt war auch das preiswerteste

Nur zwei von 20 Thermobechern, die der Verein für Konsumenteninformation (VKI) getestet hat, sind "sehr gut". Das am besten bewertete Produkt, in dem ein Heißgetränk am längsten heiß bleibt, war auch das preiswerteste in der Untersuchung. Am schlechtesten isolierte ein Becher, dessen Inhalt es nach sechs Stunden auf nicht einmal 25 Grad brachte, dafür gab es ein lauwarmes "durchschnittlich". Durchgefallen sind drei Erzeugnisse, die sich als nicht ganz dicht entpuppten.

In Österreich wird Kaffee, Tee oder Kakao häufig auf dem Arbeitsweg in der Früh in einem Becher aus Karton konsumiert, der im Schnitt nach 15 Minuten weggeworfen wird. Laut Wiener Umweltberatung kommen da im Jahr etwa 300 Millionen Einwegbecher zusammen, für deren Produktion der Jahresstromverbrauch von über 9.000 Haushalten, 160 Millionen Liter Wasser und das Holz von über 4.500 Bäumen benötigt werden. Alternativen sind Pfandsysteme mit Mehrwegbechern oder ein Thermobecher mit langer Lebensdauer.

Der VKI hat 20 solcher Becher mit einem Fassungsvermögen von 280 bis 470 Millilitern und Preisen von neun bis 40 Euro für das Magazin "Konsument" (Dezember-Ausgabe) getestet. Innen bestanden alle aus Edelstahl, außen zur Hälfte ebenfalls aus Edelstahl bzw. aus beschichtetem Metall und einige aus Kunststoff und Silikon. Alle waren bruchfest und überstanden den Temperaturschock.

Heißer Sieger wurde aber der Becher "Undersöka" von Ikea zum Preis von etwa drei Tassen Kaffee. Er erhielt in allen Kategorien - Isolieren und Dichtheit, Handhabung, Haltbarkeit, Konstruktion und Schadstoffe - durchgehend hohen Bewertungen, mit Ausnahme der durchschnittlichen Bedienungsanleitung. Nach sechs Stunden hatte das ursprünglich fast kochende Wasser immer noch 73 Grad Celsius, berichteten die Tester. Der Thermos Stainless King Thermobecher holte sich das zweite "sehr gut", er hält auch die Temperatur mit 66 Grad am zweitbesten. Bei rund der Hälfte der Modelle lag die Wassertemperatur nach sechs Stunden bei 50 Grad oder darunter.

Zwölf Becher erhielten ein "gut", drei waren "durchschnittlich", drei nur "weniger zufriedenstellend". Neben mäßiger bis schlechter Isolierleistung führten vor allem fehlerhafte Verschlusssysteme zu Abwertungen: Bei einigen Produkten stellten die Konsumentenschützer fest, dass die Flüssigkeit im Deckelbereich austreten kann.