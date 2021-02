Thomas Bernhard - Die jüngsten Neuerscheinungen zu Leben und Werk

Peter Fabjan über "Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard" - Nicolas Mahler zeichnete "Die unkorrekte Biografie" - Harald Gschwandtner über "Strategen im Literaturkampf"

Am 9. Februar jährt sich der Geburtstag des 1989 verstorbenen Dichters Thomas Bernhard zum 90. Mal. Und die bereits sehr umfangreiche Liste an Sekundärliteratur wird wieder ein wenig länger. Hinweise auf drei Neuerscheinungen der jüngsten Zeit.

****

Rapport aus nächster Nähe

Einen "Rapport" über "Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard" hat Peter Fabjan, Bernhards Halbbruder und Nachlassverwalter sowie sein ärztlicher Betreuer der letzten Lebensjahre, vorgelegt. Mit seinem nüchternen, sachlichen Stil wirkt das Buch oft mehr wie eine Materialsammlung aus erster Hand denn wie ein Erfahrungsbericht aus nächster Nähe. Akribisch werden Familienmitglieder und "für Thomas Bernhard wichtige Menschen, die ich mit ihm erlebt habe", aufgelistet und beschrieben. Neben vielen Familienfotos sind aber vor allem Fabjans Versuche, seine Beziehung zu seinem Bruder zu charakterisieren, bemerkenswert. "An sein Innerstes kam wohl sehr selten jemand heran", schreibt er. "Mein Leben war ein Leben mit einem Phantom, ja einem Dämon an meiner Seite." (Peter Fabjan: "Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard - Ein Rapport", Suhrkamp Verlag, 196 Seiten, 24,70 Euro, ISBN 978-3-518-42947-1)

****

Gezeichnete Biografie

Der österreichische Zeichner, international längst als Star gehandelt, hat - neben vielen anderen Werken der Weltliteratur - Thomas Bernhards "Alte Meister" und "Der Weltverbesserer" zu Graphic Novels adaptiert. Nun hat er eine "unkorrekte Biografie" Thomas Bernhards in 99 Zeichnungen vorgelegt. Bernhards eigenwilliger Lebensstil, seine Philosophie und Selbststilisierung, sein Werk und seine Krankheit - alles wird in wenigen Bildern und etlichen, sehr gut ausgewählten Zitaten angerissen. Dass Bernhards Nachgeburt die Form Österreichs hatte oder der Ohlsdorfer Vierkanthof über "Folterinstrumente und knarzende Geheimtüren" verfügte, ist ein wenig geflunkert. Doch am Ende der "unkorrekten Biografie" sind nicht nur "Quellen", sondern auch "Fehlerquellen" angeführt. Damit alles nicht nur seine Lustigkeit, sondern auch seine Richtigkeit hat. (Nicolas Mahler: "Thomas Bernhard. Die unkorrekte Biografie", suhrkamp taschenbuch 5125, 126 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-518-47125-8)

****

Strategen im Literaturkampf

Thomas Bernhards und Peter Handkes Auseinandersetzung mit der Literaturkritik widmet sich der Salzburger Literaturwissenschafter und Buchhändler Harald Gschwandtner in einer umfangreichen Untersuchung, die beide Dichter als "Strategen im Literaturkampf" zeigt. Dabei wird ihr Schreiben über andere Autoren ebenso unter die Lupe genommen wie ihre Auseinandersetzung mit Rezensionen ihrer eigenen Bücher. Großes Augenmerk legt er dabei etwa auf Bernhards 1971 im "profil" erschienene Polemik gegen Gerhard Roth und Peter Turrini, die an einer Festschrift zum 70. Geburtstag des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky mitgewirkt hatten. Gschwandtner zeigt, dass er dabei vor allem den Politiker treffen wollte, aber vor kollegialen Kollateralschäden nicht zurückschreckte. Im Austeilen von Kritik sind Handke wie Bernhard deutlich großzügiger als im Einstecken. Und bei beiden ortet Gschwandtner die Überzeugung, dass sie selbst im Grunde die kompetentesten Kritiker der eigenen Werke seien - vor allem dann, wie Thomas Bernhard meinte, wenn ihm "wieder nicht gelungen" sei, "das zu machen, was ich eigentlich wollte".

(S E R V I C E - Harald Gschwandtner: "Strategen im Literaturkampf. Thomas Bernhard, Peter Handke und die Kritik", Böhlau Verlag Wien, Literaturgeschichte in Studien und Quellen - Band 31, ca. 480 Seiten, 75 Euro, ISBN 978-3-205-21230-0)