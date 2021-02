Thomas Bernhard - "Heldenplatz" vor Salzburger Onlinepremiere

August Zirner spielt in verschobener Liedtke-Inszenierung die Rolle des Robert Schuster - Text nach längerer, lockdownbedingter Probenpause nun "vielfältiger und lebendiger als zuvor" - BILD

Am 6. Februar, drei Tage vor Thomas Bernhards 90. Geburtstag, kommt am Salzburger Landestheater "Heldenplatz" zur Aufführung - allerdings nicht live auf der Bühne, sondern als Onlinepremiere einer Aufzeichnung der Generalprobe. "Ich bin an sich kein Freund von gestreamten Theatervorstellungen, aber Thomas Bernhard zuliebe mache ich das mit", sagt August Zirner, der in der Inszenierung von Alexandra Liedtke den Robert Schuster spielt, im Gespräch mit der APA.

Der in Deutschland lebende und vor allem im TV viel beschäftigte austro-amerikanische Schauspieler ist mit einer Grenzpendler-Genehmigung an den Proben in Salzburg teilgenommen. Getestet wurde sowieso ständig. "Ich nehme die Pandemie und die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft sehr ernst", sagt der 65-Jährige, der in Wien zuletzt 2018 in Daniel Glattauers Kulturbetriebssatire "Vier Stern Stunden" in den Kammerspielen der Josefstadt auf der Bühne stand. Ursprünglich hätte "Heldenplatz" Mitte April 2020 herauskommen sollen. Der erste Lockdown machte dem einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Stopp am dritten Probentag zog sich Zirner zunächst einmal vier Monate nach Hause zurück. "Ich hab dann aufgehört, den Text zu lernen - es ist sehr viel Text! - und habe es genossen, einmal zur Ruhe zu kommen."

Im Spätherbst holte er den Text für den neuen Probenbeginn am 18. Dezember wieder hervor. "Ich mag diesen Thomas Bernhard, aber ich hatte mich zuvor nie so intensiv mit ihm beschäftigt. Ich hatte zwar seine Stücke, aber zu wenig von seiner Prosa gelesen." Das hat er nun nachgeholt - und konstatiert: "Ich habe ihn für mich als einen tiefen, liebenden, aber unnahbaren Menschen entdeckt. Als ich den 'Heldenplatz'-Text dann wieder hergenommen habe, war er mit einem Mal viel vielfältiger und lebendiger als zuvor." Robert Schuster, der Bruder jenes im Stück wiederholt angesprochenen, von Oxford nach Wien zurückgeholten Professors, der sich im März 1988 das Leben genommen hat, ist jene Rolle, mit der sich Wolfgang Gasser bei der Uraufführung in die Theatergeschichte eingeschrieben hat.

Als in den USA zur Welt gekommener Sohn von vor den Nazis aus Österreich geflohener Eltern und Enkel der von den Nazis enteigneten jüdischen Kaufhausbesitzerin Ella Zirner-Zwieback hat August Zirner direkte familiäre Anknüpfungspunkte zu der Rolle. Viel wichtiger findet er jedoch die Frage nach der Aktualität des Stückes. Immerhin hat die Allianz von wieder Morgenluft witternden Rechtsrechten und Coronaleugnern auch ausgerechnet den Heldenplatz als Demonstrationsort auserkoren. Dass sich eine gegen die staatlichen Coronamaßnahmen demonstrierende Deutsche jüngst mit Sophie Scholl verglichen hat, findet er "furchtbar und geschmacklos": "Man kann diese Coronapandemie nicht im geringsten mit den Schrecken des NS-Terrors vergleichen."

Mit Entsetzen hat der Inhaber eines US-Passes auch den Sturm auf das Kapitol in den letzten Amtstagen von Donald Trump verfolgt. "Ich finde, Trump gehört ins Gefängnis. Ich habe für die Zukunft zwar eine gewisse Hoffnung, vor allem was Kamala Harris angeht, aber auch eine ordentliche Portion Skeptizismus. Die Anhänger Trumps sind noch immer stark."

Sollten endlich wieder Liveauftritte vor Publikum möglich sein, freut sich Zirner nicht nur auf die Salzburger "Heldenplatz"-Aufführungen, sondern hofft auch auf eine Wiederaufnahme von Christof Loys Frankfurter Inszenierung von Mozarts "Die Entführung aus dem Serail", in der er den Bassa Selim verkörpert. Und dann sollte es auch wieder eine Chance geben, seine Jazzprogramme zeigen zu dürfen. "Wir mussten alles absagen. Im Moment hoffen wir, dass zumindest im Mai ein paar Auftritte möglich sein werden."

