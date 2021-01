Thomas Gottschalk erobert sich Show auf ProSieben

70-Jähriger Moderator siegte bei Unterhaltungsendung "Wer stiehlt mir die Show"

Fernsehlegende Thomas Gottschalk ist ab sofort wieder Showmaster. Der 70-Jährige siegte im Finale der am Dienstagabend ausgestrahlten Unterhaltungsendung "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Gastgeber Joko Winterscheidt (42). Damit stehen Gottschalk alle Möglichkeiten offen, das Dienstagabendquiz des Privatsenders nach seinen Wünschen umzukrempeln. Kurz vor der entscheidenden Frage flaxte der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator: "Ich stehe vor dem Höhepunkt meiner Karriere."

Am Ende entscheidend war die Frage nach der "E.T."-Darstellerin Drew Barrymore, die Gottschalk korrekt beantwortete. Zuvor war Winterscheidt ins Hintertreffen geraten, weil er eine Frage nach den Symbolen auf der Flagge der DDR falsch beantwortet hatte. Gottschalk wird am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr die Quizshow moderieren. Joko Winterscheidt muss sich in die Gruppe der Kandidaten einreihen und versuchen, die Show kommende Woche wieder zurückzuerobern.