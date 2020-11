Thomas Macho als IFK-Direktor verlängert

Kulturwissenschafter leitet Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz für weitere fünf Jahre

Der Kulturwissenschafter und Philosoph Thomas Macho (68) wurde für weitere fünf Jahre als Direktor des Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) an der Kunstuniversität Linz bestellt. Die neue Funktionsperiode startet mit März 2021, teilte die Kunstuni am Montag mit. Macho leitet das Wissenschaftskolleg seit März 2016.

Macho habe die inhaltliche und strategische Ausrichtung des IFK in den vergangenen Jahren "deutlich geschärft und die Beziehungen im In- und Ausland stark ausgeweitet und vertieft", so Kunstuni-Rektorin Brigitte Hütter. Das 1993 gegründete IFK will die Internationalisierung der österreichischen Kultur- und Humanwissenschaften fördern. Dazu lädt es Senior- und Research-Fellows, die avancierte Projekte in den Kulturwissenschaften verfolgen, sowie junge Kulturwissenschafter im Rahmen von Junior-Fellowships ein. Geforscht wird im Rahmen eines erweiterten Kulturbegriffs, der Kunst, Literatur, Architektur, Wissenschaften, Medien sowie Lebensstile und Alltagskulturen umfasst.

(SERVICE - Internet: http://www.ifk.ac.at/)