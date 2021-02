Thomson Reuters steigerte Betriebsgewinn im vierten Quartal

Thomson-Reuters nimmt Abschied von Londoner Börse Der Abschied von Thomson Reuters von der Londoner Börse ist besiegelt. Auf zwei Aktionärstreffen in London und Toronto stimmten die Anteilseigner zu, die Aktien künftig nur noch im kanadischen Toronto und an der New Yorker Börse handeln zu lassen. Damit entfernt sich der Nachrichten- und Finanzdatenanbieter Reuters weiter von seinen Wurzeln. Das Unternehmen war 1851 in London von dem Deutschen Paul Julius Reuter gegründet worden und dort seit 1984 an der Börse gelistet. Das Delisting soll am 10. September umgesetzt werden.