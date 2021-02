Thyssenkrupp bricht Gespräche mit Liberty über Stahl-Übernahme ab

Übersee-Werke: ThyssenKrupp hält an Verkauf fest Der angeschlagene Mischkonzern ThyssenKrupp will von einem drohenden Scheitern seiner Pläne zum Verkauf der Übersee-Stahlwerke nichts wissen. Der Konzern sei weiter in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem führenden Bieter, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Darüber hinaus gebe es auch Gespräche mit weiteren Interessenten. Der Konzern peile weiterhin einen zeitnahen Abschluss an.