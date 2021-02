Thyssenkrupp-Stahlchef erwartet weitere Konsolidierung in Europa

Osburg: Es muss dabei natürlich etwas Besseres herauskommen als das, was vorher da ist

Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg rechnet in der Branche mit weiteren Übernahmen und Fusionen. "Wir verweigern uns überhaupt gar nicht, auch zu konsolidieren. Am Ende des Tages muss bei diesen Konzepten natürlich auch etwas Besseres herauskommen als das, was vorher da ist. Das ist ganz klar", sagte Osburg am Dienstag auf einer virtuellen Stahltagung der deutschen Wirtschaftszeitung "Handelsblatt". Es müsse dann aber auch passen.

Es müssten Konzepte her, die besser seien als eine Stand-alone-Lösung. "Wir gehen davon aus, dass wir auch in Europa auf der mittel- und langfristigen Reise auch weitere Konsolidierungen sehen werden."

Thyssenkrupp will im März eine Richtungsentscheidung fällen, wie es mit der Stahlsparte weitergeht. Zur Wahl steht ein Verkauf an den britischen Konkurrenten Liberty Steel, ein Spin-off und ein Weiterbetrieb in Eigenregie.