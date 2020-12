Tierschützer forderten in Deutschland Gerechtigkeit für Ochse "Goofy"

Kalb aus Österreich wird vermutlich in einigen Jahren getötet

Mit Plakaten und Kerzen haben Demonstranten am Freitag vor dem Hamburger Museumsdorf Volksdorf Freiheit und Gerechtigkeit für den Ochsen "Goofy" gefordert. Ein Sprecher der rund 30 Tierschützer begrüßte, dass Schüler eines benachbarten Gymnasiums "Goofy" als Kalb in Österreich retteten. "Jetzt gilt es, 'Goofy' auch in der entscheidenden Phase seines Lebens nicht im Stich zu lassen", erklärte der Sprecher. Auch als Zugochse werde er vermutlich nach einigen Jahren getötet.

Das von einer Schulklasse betreute Rind sollte artgerecht in Kooperation mit dem Museumsdorf aufgezogen und schließlich geschlachtet werden. Nach heftigen Protesten wurde die Schlachtung abgesagt, wie der Hamburger Senat auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion bestätigte. Die Schüler seien in sozialen Netzwerken massiven Angriffen ausgesetzt gewesen, hieß es. Im Rahmen des Projekts sollten die Schüler selbst erleben, wie aufwendig die Fleischproduktion sei. Das Bildungsziel sei ein reflektierter und wertschätzender Umgang mit einem Nutztier gewesen.

Nach Angaben des Museumsdorf-Vereins soll das inzwischen eineinhalb Jahre alte Rind als Zugochse bei der Pflege von Heideflächen helfen und bei Veranstaltungen gezeigt werden. Die Tierhaltung lehne sich an die Vorgaben des Bioland-Verbandes an.